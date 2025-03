Tennessee Williams Deve Morrer! volta aos palcos

Foto: Divulgação

A montagem é inspirada em fatos reais da vida de um dos maiores autores do Século XX

A partir de 29 de março o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Tennessee Williams Deve Morrer!”. O texto escrito a quatro mãos por Filipe Caivano e Marcelo Braga, que também assina a direção, encerra a trilogia autoral da Cia. Filhos do Dr. Alfredo, iniciada em 2018 com “Montanha Russa” e “Quem Fica com Quem”, de 2019.

O espetáculo traz no elenco Vivian Bertocco (Rose) e Luciano Schwab (Tom), irmãos e artistas de teatro. Prestes a entrar em cena, recebem a crítica nada positiva do espetáculo que vão encenar. A virulência do crítico leva o também dramaturgo Tom a reescrever todo o roteiro da peça, tendo como objetivo ser uma resposta à exclusão artística e intolerância à novas ideias de construção teatral.

Desta forma cria uma “peça dentro da peça” inspirada pela obra e fatos reais da vida do norte-americano Tennessee Willam (1911-1983), dramaturgo, poeta, ensaista, cronista, roteirista e um dos mais importantes autores do Teatro Moderno do Século XX. Entre seus textos estão “Um Bonde Chamado Desejo”, de 1947 e “Gata em Telhado de Zinco Quente”, de 1955.

No palco da região central vemos um espetáculo apoiado no jogo teatral e no conceito do metateatro no qual os dois atores, Bertocco e Schwab, intepretam todos os personagens com coxias abertas, além das trocas de cenários e figurinos revelarem a presença do videomapping.

A proposta visual também é destacada pela construção do espaço cênico imerso na obra de Tennesse Williams com presença de banners de fundo e customizados com fac-símiles de manuscritos e texto do dramaturgo norte-americano.

“Tennessee Williams Deve Morrer!” fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 27 de abril com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

Tennessee Williams deve morrer!

Data: De 29 de março a 27 de abril, sábados e domingos, às 19h,

Duração: 60 minutos

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo – SP

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia) | www.sympla.com