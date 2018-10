Tenente Felipe Flora reforça atenção contra as queimadas

Durante o mês de setembro, o jornal Regional News divulgou duas matérias mostrando os estragos causados por incêndio em mata. Como o período de estiagem segue até novembro e a questão ainda demanda atenção, nessa edição trazemos uma entrevista com o Tenente Felipe Flora, comandante do Corpo de Bombeiros do posto de Cajamar, que reforça os cuidados que precisam contar com a participação direta da população.