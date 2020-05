Tempo frio pode disseminar o coronavírus

Em tempos de coronavírus, o frio promove temor já que as baixas temperaturas podem favorecer maior disseminação da Covid-19, o que poderia complicar ainda mais a fase atual. Porém, por ser uma doença nova existem poucos estudos conclusivos sobre o seu comportamento.

Dados do Centro de Medicina Baseada em Evidências, criado e coordenado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, sugerem que condições de frio e seco – típicas do inverno, podem facilitar a disseminação do novo coronavírus. No entanto, muitos imaginavam que o clima tropical seria um fator redutor na propagação da doença, mas na prática isso não vem se confirmando. Especialistas ouvidos por publicações nacionais e internacionais são taxativos em afirmar que os vírus, em linhas gerais, não respeitam temperaturas.

Em meio às incertezas, o melhor a se fazer é a prevenção. A pneumologista Fernanda Miranda de Oliveira também acredita que a propagação do vírus Sars-Cov-2 pode aumentar nesta época. “As doenças transmitidas por aerossóis de modo geral têm sua disseminação aumentada nos meses de inverno. Isso acontece, pois a baixa umidade do ar mantém as partículas suspensas por mais tempo, os níveis de poluição atmosférica aumentam e as pessoas tendem a ficar por mais tempo em ambientes fechados”, explica.

Entre as doenças respiratórias que aumentam nesta estação do ano estão gripes, resfriado, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, rinite e sinusite. Dentre essas, a gripe é a que mais pode ser confundida com a Covid-19. “São doenças que apresentam geralmente febre, dor de cabeça, indisposição, tosse que pode ser seca ou produtiva, dor de garganta e sintomas nasais como obstrução nasal, coriza, espirros, além da falta de ar”, esclarece a pneumologista.

Cuidados

Fumantes e portadores de doenças respiratórias crônicas são grupos de risco para enfermidades virais respiratórias de modo geral e também para o novo coronavírus. Por isso, essas pessoas precisam ter cuidados extras durante o inverno. “É importante que estejam com seus sintomas controlados, em uso correto da medicação e que não interrompam nenhum tratamento sem a devida orientação médica”, salienta dra. Fernanda.

No geral, é possível se prevenir para evitar contrair alguma doença respiratória durante o inverno e a médica dá as dicas. “Manter-se bem hidratado, evitar locais pouco arejados ou com aglomerações, lavar sempre bem as mãos, usar soro fisiológico nas narinas, evitar o uso de ar condicionado, se possível usar umidificadores nos ambientes, evitar ambientes externos no período das 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar estiver menor que 50%, não fumar”, detalha a médica.