Tempo de amor

O que importa? Mesmo se ignorarmos as questões de religião, somos obrigados a reconhecer um Cristo histórico, ou mesmo tantos outros professores desta humanidade teimosa a quem insiste em dar as costas. Natal é relativo a nascimento, que seja o renascimento da humanidade, o surgimento da vida, e quisera fosse o da fraternidade universal, sem fronteira e sem cores.

A sobriedade do tremular constante das velas, aconchegantes, montados em arranjos com a beleza da infância, da noite natalina, ecoe também no íntimo de cada coração. Não só nessa noite. Nem só no dia seguinte. Mas durante todos os dias do ano. Mesmo porque, o amor não tem dia. Boas festas a todos, com muita paz, saúde e fraternidade.