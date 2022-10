Tem vaga de emprego em Caieiras. Oportunidades também alcançam PCDs

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá comparecer ao PAT Caieiras, no 1º andar do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deverá levar os seguintes documentos para retirada do encaminhamento: CPF, RG, Carteira de Trabalho e PIS/NIS.

Dentre as vagas anunciadas, algumas são destinadas exclusivamente para PcDs e todas exigem ensino médio e/ou fundamental completo, confira:

01) OPERADOR DE CAIXA (EXCLUSIVA PCD) – 1 VAGA

ATIVIDADES: Responsável pela abertura, fechamento e limpeza do caixa.

ESCOLARIDADE: Ensino médio completo.

02) REPOSITOR (EXCLUSIVA PCD) – 1 VAGA

ATIVIDADES: Retirar produtos do depósito, limpar produtores e expositores e fazer giro das datas de validade.

ESCOLARIDADE: Ensino médio completo.

03) EMPACOTADOR (EXCLUSIVA PCD) – 1 VAGA

ATIVIDADES: Embalar compras dos clientes.

ESCOLARIDADE: Ensino médio completo.

04) GARÇOM – 1 VAGA

ATIVIDADES: Ajudar na cozinha no preparo e organização do salão no horário do almoço.

EXPERIÊNCIA: Comprovada em carteira como garçom.

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

5) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 1 VAGA (EXCLUSIVO PCD)

ATIVIDADES: Limpeza de salas, vestiários, auditório, refeitório e escritório em geral.

ESCOLARIDADE: Ensino fundamental.

