Teatro Sérgio Cardoso recebe música lírica

Foto: Divulgação

Serão dois recitais no 23° Festival Callas – Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Com o intuíto de celebrar a excelência do canto lírico brasileiro e latino-americano o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe dois recitais nos dias 23 e 30 de março. As apresentações integram o 23° Festival Callas – Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, que desde 1993, se tornou a mais importante competição de canto lírico de nosso país.

Aberto a recitalistas entre 18 e 40 anos o Festival foi criado por Paulo Abrão Esper, diretor geral e artístico da Cia Ópera São Paulo, sendo uma homenagem à Maria Callas (1923-1977), cantora lírica greco-americana, cujo timbre vocal era classificado como raríssimo soprano absoluto.

Os competidores que sobem ao palco da região central da capital foram selecionados numa fase eliminatória realizada remotamente por meio de vídeos avaliados pela comissão interna.

No dia 23 os classificados se apresentam acompanhados pela Orquestra Experimental de Repertório, sob regência do Maestro Wagner Polistchuk, interpretando peças de Donizetti, Gounod, Bizet, Rossini, Giordano, Berlioz e Mozart.

No domingo seguinte, 30 de março, acontece o Recital dos Vencedores, que assim como no competitivo terá entrada gratuíta.

SERVIÇO

23° Festival Callas – Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Concerto de Abertura – 23º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Data: Dia 23 de março, domingo, às 11h

Recital de Vencedores – 23ª Edição do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Data: Dia 30 de março, domingo, às 11h

Entrada gratuita – retirada de ingressos através do site Sympla, com limite de 2 ingressos por CPF.

Classificação etária: 12 anos

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo – SP