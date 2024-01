Teatro Opus Frei Caneca tem programação de férias

Foto: Divulgação

Diversão garantida para todas as idades

A partir desta quinta-feira, 11 de janeiro, o Teatro Opus Frei Caneca abre sua programação 2024 com grandes atrações.

Começo de ano é obrigatório que os produtores culturais pensem nas crianças, afinal janeiro é sinônimo de férias escolares.

Focado nisso o teatro da região central traz a partir de amanhã atividades para os pequenos, mas muito grandão vai curtir também. Lembrando: os eventos acontecem em vários horários.

Quem inicia o “Férias Fantásticas”, (nome super apropriado) amanhã, 11, é o musical “Antes Que Mude”, o qual vai além de uma celebração da música. “É um convite à reflexão sobre a importância de valorizar o presente antes que ele se transforme”.

A partir do dia 27 de janeiro “O Diário de Mika – Temos Muito o Que Aprender” traz a menina Mika numa aventura com efeitos visuais, adereços cênicos e um novo cenário inflável, num show dinâmico e divertido.

“Com a ajuda de seus amigos brinquedos que aparecem de forma gradativa, ela ilustra de forma lúdica e musical as descobertas que os pequenos fazem nessa fase da vida, interagindo com o público e cativando a todos os presentes”.

Quem chega fazendo a festa no dia 28 de janeiro é Danny Pink no megashow “Danny Pink e os Ursinhos Quadrados”. Danny canta as músicas favoritas da garotada como “Amigas”, “Urso Fantasma” e “Hora de Brincar” ao lado de Lira, Nina, Dudu e Fred, ursinhos amigos e cada um com personalidade diferente. De maneira lúdica, o espetáculo mostra como respeitar os outros e a importância de ter amigos.

No comecinho de fevereiro chegam a galera do QG Animal e o Show da Luna

O QG Animal faz sessões especiais em 3 de fevereiro. Formado pelos divertidos Léo Leão, Dipelúcia, Lala e Toupeira o QG tem como missão “invadir sua casa para trazer novas brincadeiras e muita diversão”.

Já o Show da Luna encerra o “Férias Fantáticas” no dia 4 de fevereiro.

No “Show da Luna Ao Vivo” a menina divertida, ao lado de Júpiter e Cláudio, interage com a plateia tentando responder como o arco-íris é feito, ou por que as bolhas são redondas.

Tudo isso num espetáculo repleto de canções, dança e fantasia.

SERVIÇO

Férias Fantásticas no Teatro Opus Frei Caneca

A partir de 11 de janeiro

Livre

Várias sessões

Teatro Opus Frei Caneca do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

Inf: https://teatroopusfreicaneca.com.br/