Teatro MorumbiShopping está de volta

Foto: Divulgação

Tradicional palco da zona sul paulistana passou por reformas

Após um período em reformas e instalação de novos equipamentos o Teatro MorumbiShopping volta suas atividades a partir deste mês. Além de muitas novidades com espetáculos e shows para toda família o tradicional teatro da zona sul paulistana tem um novo apoiador.

A partir de agora passa a se chamar Multiplan MorumbiShopping numa parceria com uma das mais renomadas empresas do setor de desenvolvimento de imóveis comerciais e residenciais. Com 50 anos de experiência na área, a Multiplan é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, propriedade e administração de um dos melhores portfólios de empreendimentos do país sendo, há 16 anos, a maior empresa imobiliária da B3 em valor de mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

Entre as atrações que marcam esta nova fase do Multiplan MorumbiShopping está o stand-up com um dos maiores comediantes brasileiros da atualidade.

O mineiro Igor Guimarães, conhecido por personagens marcantes como Boneco Josias e Advogado Paloma, faz apenas duas apresentações neste mês. O humorista leva para o Multiplan MorumbiShopping seu novo espetáculo solo nos dias 15 e 29 de agosto.

Guimarães chega à capital paulista sem roteiro e sem filtro, não seguindo linhas convencionais de stand-up. Atuando conforme o momento e plateia pedem o mineiro aborda os mais variados temas, indo dos conflitos familiares às viagens insólista, acontecimentos atuais e histórias marcantes dos amigos.

SERVIÇO

Igor Guimarães em novo stand-up

Temporada: 15 e 29 de agosto, quintas-feiras, 21h

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: de R$50 a R$100 | Vendas pela sympla.com

Teatro Multiplan MorumbiShopping

Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, Piso G2, Jardim das Acácias, 04707-900, São Paulo/SP

Bilheteria abre em dias de espetáculo, 2h antes de cada sessão.

Capacidade: 250 lugares.