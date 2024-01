Teatro Morumbi Shopping recebe a humorista Priscila Castello Branco

Foto: Duprat Fotografia

A comediante se apresenta dentro do projeto Solos Femininos

Se rir é o melhor remédio então vamos à dica. Neste sábado, 27 de janeiro, a comediante e atriz Priscila Castello Branco faz apresentação única no Teatro Morumbi Shopping dentro do Projeto “Solos Femininos”.

A paulistana de 34 anos e sete de carreira leva para o palco da zona sul da capital o show “Tô quase lá” no qual aborda as expectativas e realidades do cotidiano.

Mostrando grande timing de palco Priscila estreou este stand-up em 2021 e se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Tudo é dela: texto, roteiro e direção falando do cotidiano de contrastes como o “falso glamour” de ser atriz e a sensação de não fazer o suficiente, além das situações cômicas com a família.

“Tô quase lá” foi criado durante a pandemia, após várias lives a humorista percebeu a necessidade de ter um solo de stand-up.

“Foi um momento em que me achei. Eu pensei: sei quem sou eu no palco e sei o que eu quero. Está na hora”, enfatiza a comediante.

Apesar de apenas sete anos de trajetória Priscila Castello Branco já possui trabalhos marcantes no teatro e, principalmente, na televisão.

Em 2018 integrou o elenco da novela global “Deus Salve o Rei”. Dois anos depois atuou em “Salve-se quem puder”, além do reality “Comediantes em Casa”, do canal de humor Comedy Central. No Multishow atuou nas séries “Suburbanos” e “Chamado Central”.

O intuito de Priscila é levar “Tô quase lá” para as demais capitais brasileiras.

SERVIÇO

Tô quase lá

Stand-up com Priscila Castello Branco

Dia 27 de janeiro – Sábado – 22 horas

Duração: 55 minutos

Classificação: 16 anos

ingressos a partir de R$ 30,00

Teatro Morumbi Shopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acacias, São Paulo – SP

Vendas: www.sympla.com.br/teatromorumbishopping