Teatro J. Safra recebe tributo ao Bon Jovi

Foto: Divulgação

A banda Nice Day toca os maiores clássicos do ídolo norte-americano

Os fãs e, principalmente as fãs, de John Francis Bongiovi Jr. conhecido mundialmente como Bon Jovi têm uma superdica para o próximo dia 29 de março. A banda Nice Day faz apresentação única no Teatro J. Safra num grande tributo ao astro norte-americano, um dos maiores nomes do chamado Hair Metal, dominando as paradas do planeta nos anos 80.

Bon Jovi se adaptou as mudanças mercadológicas e sonoras e isso faz com que continue trilhando a estrada do sucesso. No caso da Nice Day, banda tributo surgida em 2016, o quinteto liderado pelo vocalista Eloy Miranda replica com fidelidade a performance, postura, roupas e, claro os maiores hits do autor de “Have a Nice Day”, de onde tiraram o nome. Ladeando Eloy Mirando o guitarrista Marcos Sambora (será que é parente de Richie Sambora?) reproduz com fidelidade os riffs e solos que consagraram a banda americana.

No repertório “Always”, “These Days”, “You Give Love a Bad Name”, “Livin’ on a Prayer”, “Bed Of Roses”, “Blaze Of Glory”, “Runaway” e o mais recente hit de BJ “Living Proof”.

SERVIÇO

Nice Day – Tributo ao Bon Jovi

Dia 29 de março – 20 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos a partir de R$ 80,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=536