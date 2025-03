Teatro J. Safra recebe show-homenagem à Rita Lee

Foto: Divulgação

A cantora Bruna Rocha interpreta os maiores hits da Rainha do Rock nacional

E as celebrações ao mês da mulher continuam bombando. No próximo dia 30 de março o Teatro J. Safra, em São Paulo, recebe o show “Bruna Rocha Canta Rita Lee”, prometendo uma noite inesquecível com os clássicos de Santa Rita de Sampa.

Bruna Rocha tem na autora de “Ovelha Negra” uma grande inspiração e, apesar de Rita ter nos deixado em maio de 2023, sua obra continua revolucionária e atemporal. A cantora e compositora leva para o palco da zona oeste apresentação única e inédita, cheia de energia, além de ser uma viagem nostálgica.

Bruna sedimentou sua estrada na música com talento e dedicação numa carreira inciada aos 12 anos, passando por programas de TV como o do Raul Gil e o reality show “Fábrica de Estrelas”. Essa bagagem lhe dá segurança para intepretar um setlist irresistível de Rita Lee.

Os fãs vão curtir e dançar com “Lança Perfume”, “Chega Mais”, “Agora Só Falta Você”, “Coisas da Vida”, “Desculpe o Auê”, “Sassaricando”, “Mania de Você”, “On The Rocks” e “Atlântida”.

SERVIÇO

Bruna Rocha Canta Rita Lee

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Dia 30 de março – 19 horas

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=540