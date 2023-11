Teatro J. Safra recebe Rock In Concert

Foto: Divulgação

Filarmônica Carlos Gomes executa grandes clássicos do rock

No próximo dia 20 de novembro o Teatro J. Safra realiza um grande encontro entre a música erudita e o rock and roll.

Sobe ao palco da zona oeste de São Paulo a Filarmônica Carlos Gomes que alia instrumentos eruditos como violinos, madeiras e metais ao peso das guitarras executando canções de bandas como AC/DC, Led Zeppelin, Scorpions, Beatles e Rolling Stones.

O resultado é o “Rock In Concert”, algo não exatamente inédito visto que que ao longo dos tempos essa junção rolou inúmeras vezes.

Kiss, Deep Purple e Metallica estão entre os gigantes que já se apresentaram com orquestras.

A regência da FCG é do Maestro Eron Calabrezi que inciou os estudos no violino no conservatório musical da família para em seguida cursar Bacharelado em Violino pela FAMOSP (Faculdade Mozarteum de São Paulo).

Entre os vários laboratórios de regência que cursou estão Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica de Goiânia, Filarmônica de Goiás, Sinfônica de Santo André e Festival de Campos de Jordão.

No primeiro semestre deste ano Calabrezi realizou concertos em Viena, na Austria e Florença, na Itália.

À frente da Filarmônica Carlos Gomes o maestro realiza um trabalho visando “trazer estrutura e oportunidade à adolsecentes e jovens de um programa educacional voltado à profissionalização e preparação para o mercado de trabalho.

SERVIÇO

Rock In Concert com Filarmônica Carlos Gomes

Regência: Eron Calabrezi

Dia 20 de novembro – 18 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda

Livre

Ingressos a partir de R$ 20,00 – Visão parcial

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=478