Teatro J. Safra recebe a Filarmônica Carlos Gomes

No próximo dia 22 de dezembro a Orquestra Filarmônica Carlos Gomes sobe ao palco do Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, para realizar o “Concerto Especial de Final de Ano”.

Uma das mais renomadas e, quase centenárias orquestras do Brasil, a OFCG foi fundada em 1924, na cidade de São Bernardo do Campo, (ABC Paulista) pelo maestro Antônio Serafim Zampieiri, objetivando a profissionalização de jovens, por intermédio do aprendizado e experiências musicais.

Após alguns anos de inatividade a Carlos Gomes foi reativada, em 2018, pelo jovem maestro Eron Calabrezi. À frente da orquestra desde então, Calabrezi busca “alçar novos voos, proporcionando melhores condições de aprendizagem e acreditando que a música tem poder de desenvolvimento intelectual, independentemente da idade, valorizando o ser humano, preservando a cultura e a música instrumental popular e erudita”.

Nesses quatro anos de retomada a Carlos Gomes formou mais de 50 jovens instrumentistas, sendo que atualmente é integrada por 23 músicos bolsistas.

Na apresentação do dia 22 de dezembro Eron Calabrezi conduzirá um repertório requintado com destaque para a Sinfonia Nº 05 do compositor alemão Ludwig Van Beethoven.

Além disso, a apresentação também contará com a presença especial dos solistas Alexandre Pinatto (violinista), Gilvan Calsolari (violista) e do tenor Felipe Menegat.

Cada um mostrará seu talento em peças de Vivaldi, Hummel e Puccini.

Uma noite mágica para embalar o final de ano.

Repertório:

Inverno – A. Vivaldi – Solista – Alexandre Pinatto (violino)

Fantasia – N. Hummel – Solista – Gilvan Calsolari (viola)

Nessun Dorma – Puccini – Solista – Felipe Menegat (tenor)

Sinfonia Nº 05 – L. V. Beethoven (04 movimentos)

I – Allegro com brio

II – Andante com moto

III – Allegro

IV – Allegro

SERVIÇO

Orquestra Filarmônica Carlos Gomes

Regência: Eron Calabrezi

Dia 22 de dezembro, quinta-feira, 21h

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318, São Paulo

Inf: 3611-3042

Duração: 80 minutos

Livre

Ingressos: de R$ 20,00 a R$ 50,00

Vendas: https://www.eventim.com.br/artist/concerto/?affiliate=JSA