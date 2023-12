Teatro Faap recebe comédia inquietante

Foto: Ronaldo Gutierrez

“O nome do bebê” nos faz rir de nós mesmos

A programação 2024 do Teatro Faap, região central de São Paulo, abre no dia 13 de janeiro com o espetáculo “O Nome do Bebê”. Sucesso em vários países a comédia dos roteiristas franceses Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, chega à capital paulista com tradução de Clara Carvalho e direção de Elias Andreato.

O texto ganhou versão cinematográfica em 2012 e, de acordo com Elias Andreato, “deixará o espectador feliz, mas que terá que rir de si mesmo”.

“Quando o teatro provoca e nos inquieta, propondo um jogo teatral absolutamente verdadeiro, é porque ele está vivo, podendo ser violento e muito divertido. O homem é o único animal que ri diante do inferno que são os outros. Humor não se explica, mas a crueldade sempre nos incomoda”, diz.

Clara Carvalho, ao traduzir o texto para o português, procurou aproximá-lo da nossa realidade e o elenco traz Bianca Bin, Cesar Baccan, Eduardo Pelizzari, Lilian Regina e Marcelo Ullmann.

“O Nome do Bebê” gira em torno de um jantar familiar que, a príncipio parece simples e tranquilo. Vicente e Anna vão à casa da irmã dele e do cunhado e no jantar também comparece um amigo de infância. O intuito é comunicar o nome do bebê que está para chegar.

A confusão se instala quando é feita a revelação. A criança se chamará Adolfo. Claro que a comparação com o nome do maior genocida da história é inevitável, dando margem à uma “discussão crescente, que evoca uma série de memórias e ressentimentos profundamente escondidos, revelando seus preconceitos e contradições”.

Ainda de acordo com Andreato é “impossível não nos identificarmos com os personagens, e com a situação criada pelos autores de forma tão realista e explosiva”.

“Nosso olhar, percorre a crueldade e o fascínio que essas relações, tão conhecidas do nosso cotidiano, nos remetem às lembranças pueris e medonhas que guardamos para sempre”, atesta o diretor.

“O Nome do Bebê” fica em cartaz no Teatro Faap até 3 de março. Serviço abaixo.

SERVIÇO

O Nome do Bebê

Estreia: 13 de janeiro

Temporada até 3 de março

Teatro Faap

Rua Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo -SP

Sextas e aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas.

Ingressos: R$ 80 às sextas e sábados e R$ 100 aos domingos.

Vendas: https://teatrofaap.showare.com.br/Default.aspx?EVENTID=182&trk_eventId=182

Classificação: 12 anos.

Duração: 90 minutos