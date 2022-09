Teatro de Caieiras recebe a mostra “Dignidade Já: LGBTIA+”

A exposição sob a curadoria do jornalista Maurício Coutinho, com fotos de diversas personagens que diariamente lutam pela conquista de seus direitos, dentre eles, o jornalista Leão Lobo, as trans Antara Gold e Camila Prins, as drags Silvetty Montilla, Thalia Bombinha, Lady Fama e o empresário Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e o premiado ator Gil Lima, fazem parte da Semana Cultural e Esportiva de Caieiras.

Quem passar por lá terá acesso a painéis que trazem informações sobre as leis e conquistas da população LGBTQIA+. Já na sexta-feira, 16, terá um belíssimo evento com maravilhosas atrações artísticas e o 3º Concurso de Miss Drag Caieiras, aberto ao público.

Quem quiser conferir é só passar no Temuca em seu horário de funcionamento e prestigiar esse evento incrível.

Vale a pena prestigiar e apoiar a Semana LGBTQI+ e toda sua arte.

SERVIÇO

Mostra Dignidade Já: LGBTQIA+

De 12 a 19 de setembro

Concurso de Miss Drag Caieiras

Dia 16/09 a partir das 18h30

Local: Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa

