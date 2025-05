Teatro Bradesco recebe tributo ao AC/DC

Foto: Divulgação

A banda australiana tem seus hits executados com arranjos sinfônicos

No próximo dia 1° de junho o Teatro Bradesco, em São Paulo, recebe em apresentação única o show “AC/DC Experience”. A banda australiana liderada pelo guitarrista Angus Young terá suas maiores canções executadas por uma renonama orquestra com arranjos que vão deixar os roqueiros de cabelo em pé, queixo caído e vontade de banguear a rodo.

“AC/DC Experience” é um show inédito produzido pela BRZ Produções, maior empresa no setor de entretenimento do país. A direção é do renomado Bruno Rizzo, que tem na bagagem musicais de sucesso como “Queen Experience Tribute In Concert”, “Amazing Tenors Sings Bocelli”, “ABBA Experience in Concert”, entre outros.

Daniela Schiarreta assina a direção executiva e Ewerton Novaes é o diretor residente deste show tributo à uma das maiores bandas do rock de todos os tempos. Com mais de cinquenta anos de estrada o AC/DC têm no currículo álbuns obrigatórios na estante de todo roqueiro.

Entre eles “Back In Black” (1980), lançado pouco após a morte do vocalista Bon Scott. O disco é um dos mais vendidos da história com mais de 50 milhões de cópias comercializadas. Outro disco emblemático dos caras é “Highway to Hell”, o último gravado por Bon Scott, antes de falecer em fevereiro de 80.

São inúmeras as músicas marcantes dos australianos que, certamente, estarão presentes no setlist de “AC/DC Experience”. Não devem ficar de fora “Thunderstruck”, “You Shook Me All Night Long”, “Ballbreaker”, “Girls Got Rythim”, “Problem Child”, “Back In Black” e “For Those about to rock (We Salute You)”.

SERVIÇO

AC/DC Experience

Dia 1º de junho – 20 horas

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Barra Funda – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 90,00

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Inf: https://www.teatrobradesco.com.br/