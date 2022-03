Teatro Bibi Ferreira recebe temporada de comédias

Com isso o Teatro Bibi Ferreira, localizado na região central de São Paulo, recebe três comédias em dias alternados que têm sido muito procuradas pelo público o qual estava ávido por eventos culturais.

Adultério Não É Crime

O Bibi Ferreira recebe todas as quintas-feiras, até 9 de junho, o espetáculo “Adultério Não É Crime”. O texto é assinado por Tiago Luchi com direção de Maximiliana Reis e gira em torno da briga judicial de um casal que disputa a partilha dos bens, após a acusação da mulher contra o marido por adultério.

Protagonizado por Gil Teles (Marco) e Alice Wenberg (Gabi Borba) o espetáculo rende boas risadas num jogo de artimanhas e reviravoltas cujas consequências podem ser frustrantes e, ao mesmo tempo, engraçadas.

Além de assinar o roteiro Tiago Luchi interpreta o Dr. Gabriel Evelizo, conciliador da disputa entre Marco e Gabi Borba. “Adultério Não É Crime” garante boas gargalhadas numa espécie de Kramer X Kramer pastelão. Vale a pena.

SERVIÇO

Adultério Não é Crime

Comédia

Onde: Teatro Bibi Ferreira

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista – São Paulo

Até 09 de junho

Apresentações: Sempre as quintas feiras

Horário: 21 hs

Ingressos: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia entrada)

Tel.: 11- 3105.3129

Bilheteria e Atendimento: Quarta das 15h às 19h; Quinta, Sexta das 16h às 21h; Sábados, das 14h às 23h30 e Domingos das 14h até às 20h ou até 1h antes do início dos espetáculos.

Vendas Pela Internet: https://www.sympla.com.br/ (24h / 7 dias por semana)

Comédia Em Dose Dupla

Por sua vez, “Comédia Em Dose Dupla”, acontece todas as sextas-feiras com temporada até 29 de abril. Como dá a entender a montagem traz os atores Vida Vlatt e Pedro Fabrini, se desdobrando no palco dando vida a 10 personagens em situações inusitadas, engraçadas e polêmicas. As esquetes trazem humor leve e inteligente com texto assinado pelos próprios atores. Bira Saíde e Valdir A. Oliveira assinam a ambientação cenográfica e trilha sonora de Edu Capelo.

A direção geral do espetáculo é de Vida Vlatt.

SERVIÇO

Comédia Em Dose Dupla

Teatro Bibi Ferreira

Somente às sextas-feiras – 21 horas

Até 29 de abril

(SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA)

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista – SP.

Capacidade: 300 lugares.

Próximo ao Metrô São Joaquim

Estacionamento: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1061 (24 horas)

Texto: Vida Vlatt e Pedro Fabrini

Direção: Vida Vlatt

Elenco: Vida Vlatt e Pedro Fabrini

Arte Gráfica (acertos): Erik Almeida

Ambientação Cenográfica: Bira Saide, Valdir A. Oliveira

Técnico de Luz: Victor Vilharba

Trilha Sonora: Edu Capelo

Tel.: 11- 3105-3129

Bilheteria e Atendimento: Quarta das 15h às 19h; Quinta, Sexta das 16h às 21h; Sábados, das 14h às 23h30 e Domingos das 14h até às 20h ou até 1h antes do início dos espetáculos.

Vendas Pela Internet: https://www.sympla.com.br/ (24h / 7 dias por semana)