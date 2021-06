Taxistas de Caieiras precisam fazer recadastramento

Este ano, por conta da pandemia e respeito ao distanciamento social, a atualização dos cadastros será feito de forma on-line, segundo publicou a prefeitura em sue site oficial.

De acordo com a municipalidade, o período para o recadastramento é de 4 a 20 de junho e deverá ser incluído cópias dos seguintes documentos: RG, documento do veículo, foto do veículo e autorização de tráfego anual.

O formulário deve ser preenchido no site da prefeitura de Caieiras.