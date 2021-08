Taxa cobrada em Refis não é divulgada pela prefeitura

Em Caieiras, o contribuinte pode aderir ao programa até 31 de agosto. Mas quem já buscou essa opção junto a municipalidade reclama de uma taxa que não é divulgada pela prefeitura.

Patrícia Cruz entrou em contato com o jornal Regional News para tornar pública sua indignação. “Em época de pandemia com muitas pessoas desempregadas fica inviável manter as contas em dia. No meu caso, busco alternativas para ter uma renda e o Refis é uma boa opção para pagar débitos com a prefeitura. Porém, a prefeitura divulga que tira multa e juros, mas não divulga que cobra uma taxa de 10% sobre o valor do tributo”, disse.

Segundo ela, que foi surpreendida com essa informação, trata-se de uma alíquota administrativa e jurídica. “Meu IPTU era de 2020. Não houve sequer uma cobrança por e-mail, telefone ou mensagem. Ao contrário, mandei e-mails pedindo os boletos para pagar e agora querem me cobrar isso? Esse Refis é uma mentira”, pontuou Patricia.

Em busca de esclarecimentos, um advogado foi consultado pelo jornal Regional News e informou que essa cobrança citada pela leitora se refere a honorários advocatícios, é legal, mas não é informada aos contribuintes.

A prefeitura também foi procurada para esclarecer, porém não encaminhou resposta até o fechamento da edição. O jornal mantém espaço aberto para futuras manifestações.