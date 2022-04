Tarja Turunen em São Paulo

Uma das maiores cantoras líricas do planeta, Tarja se tornou conhecida mundialmente à frente do Nightwish. Após deixar o grupo em 2005 iniciou uma bem-sucedida carreira solo com álbuns que mesclam metal e música clássica. Seu mais recente trabalho é “In The Raw”, lançado no segundo semestre de 2019. Pouco depois o planeta entrou em recesso. Ou seja, tanto cantora e fãs estão ávidos por cantar as músicas novas. Pude conferir o show dela em 2018 e garanto que a moça não decepciona.

As músicas com arranjos bem elaborados, sinfônicos, orquestrados e de alto nível dão suporte para Tarja desfilar os dotes vocálicos que parecem ilimitados. Fato é que ela tem uma base fiéis de admiradores no Brasil. Tanto é que no último show em São Paulo fez um agrado pros brasucas cantando “Lanterna dos Afogados”, do Paralamas do Sucesso. Ou seja, surpresas estão a caminho. No repertório não devem faltar “Eagle Eye”, “Diva”, “Calling from the wild”, “Little Lies” e “500 Letters”. Entre as novas são esperadas “In The Rain”, “Dead Promises”, “Goodbye Stranger”, “You And I” e “Railroads”. Os paulistanos do Shaman são convidados com abertura da banda Santo Graal. Imperdível.

SERVIÇO

Tarja Turunen – Raw Tour

Dia 16 de abril – 22 horas

Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 67,50

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/tarja/