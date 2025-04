Tarja Turunen e Marko Hietala no Brasil

Foto: Divulgação

Ícones do metal sinfônico, os finlandeses realizam tour brasileira em maio

O mês que vem será agitado para os fãs de Tarja Turunen e Marko Hietala. Ícones do metal sinfônico, os ex-integrantes do Nightwish, voltam ao nosso país com a “Living The Dream Together Tour 2025”, a qual passará por quatro capitais.

A turnê começa no dia 18 de maio, em Curitiba, PR, passando depois por Belo Horizonte, MG (20/05), Porto Alegre, RS, (22/05) se encerrando em São Paulo, SP (23/05). Com produção da New Enterprises e da Top Link Music a dupla está num momento especial, vivendo o sonho juntos no palco, interpretando hits das carreiras solo, além de clássicos dos tempos de Nightwish. “Nemo” não pode faltar no setlist.

Os finlandeses não se furtam em surpreender. Lembro de uma apresentação de Tarja em que ela cantou “Alagados” do Paralamas do Sucesso. Ou seja, Tarja e Marko Hietala vão muito além do metal sinfônico, agregando outros elementos em suas respectivas sonoridades.

“Living The Dream Together Tour 2025” traz como diferencial no show da capital paulista a presença de uma orquestra sinfônica a qual dará maior profundidade e requinte aos arranjos tornando o repertório ainda mais grandioso. Imperdível.

Abaixo o serviço do show em São Paulo que rola no Tokio Marine Hall, zona sul da cidade.

SERVIÇO

Tarja e Marko Hietala

Living The Dream Together Tour 2025

Dia 23 de maio – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 260,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/tarja-e-marko-hietala/