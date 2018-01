Tarifas de ônibus, trens e metrô ficam mais caras em São Paulo

A tarifa integrada dos ônibus municipais com os trens do Metrô e da CPTM, também será reajustada e passará de R$ 6,80 para R$ 6,96. O aumento foi anunciado oficialmente pelo governo do estado e pela Prefeitura em 28 de dezembro.

Segundo o comunicado, o reajuste na tarifa dos transportes “é necessário para adequar a receita ao custo dos sistemas”.

Até as 23h59 deste sábado, ainda é possível recarregar o Bilhete Único para viajar com o valor da tarifa antiga até o crédito se esgotar. O valor máximo é de R$ 300 por dia e R$ 350 acumulados no cartão.