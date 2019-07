Tarifas de ônibus intermunicipais aumentam a partir de domingo, 28

De acordo com a empresa, o motivo da mudança é o reajuste de pedágios promovido pela Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, em vigor desde o dia 1º de julho. Das 862 linhas na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba, as que terão um aumento são aquelas que passam por pedágios.

Na região, três linhas entre Cajamar e São Paulo estão na lista que terão acréscimo de R$ 0,05 na tarifa.

O custo do pedágio é acrescido nos valores das passagens das linhas metropolitanas, e o cálculo é feito pela divisão do valor pago na praça de pedágio pelo número médio de passageiros por viagem.