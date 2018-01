Tarifa branca depende de hábito para poder gerar economia ao consumidor

Em funcionamento desde 1º de janeiro de 2018, todas as distribuidoras do país deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca das novas ligações e dos consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, deverão ser atendidas unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo.

Com essa modalidade, o consumidor passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica. Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia nos períodos de menor demanda, manhã, início da tarde e madrugada, por exemplo, a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida.

A possibilidade de optar por essa tarifa amplia os direitos dos consumidores de energia elétrica. Da mesma forma que é possível aderir, se o consumidor não perceber a vantagem, ele pode solicitar sua volta ao sistema tarifário anterior, seguindo algumas regras.

Mais informações sobre a tarifária branca podem ser consultadas no site da Aneel: http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca.