‘Talico’, deejay ontem hoje e sempre

Aos 54 anos ele ainda atua na área aos finais de semana sendo o deejay de festas de casamento e outras celebrações, mas quando é chamado para tocar em casas noturnas, arrasta uma multidão de fãs e coloca todos para dançar.

Foi o que aconteceu ao ser convidado para fazer parte dos DJs que tocaram nos 44 anos da Rainbow comemorado na Hoower, em Caieiras, no dia 3 de setembro.

Pais de 5 filhos e avô de 2 netos, hoje também é assessor parlamentar, mas fala com carinho do que fez e faz como DJ. “A discoteca Rainbow fechou, mas continuei sendo DJ. Durante a semana faço outro trabalho e aos finais de semana é o momento de colocar em prática os anos como disc jockey”, disse Talico.

Na Rainbow, ele começou aos 13 anos como iluminador. Mas logo se interessou por ser DJ e comandou os toca discos pela primeira vez com apenas 15 anos. “Meus professores foram o saudoso ‘Boya’ e o Dj Julinho. Estava muito nervoso, mas acabou dando tudo certo. Aprendi muita coisa apenas vendo e com os famosos discos de vinil”, falou, lembrando que o ritmo que mais lhe agrada são as músicas dos anos 70, 80 e 90.

Era ele também que contribuiu com a formação de casais quando tocava as famosas músicas lentas. “Tinha um momento do baile que entrava em cena o romantismo. Me preparava durante a semana com as músicas que iria tocar e incluía também as músicas lentas”, contou.

Dentre as curiosidades envolvendo a casa noturna, ele revelou um segredo. “Como eu e outros funcionários éramos menores, quando chegava o Juizado de Menor para fiscalização, o saudoso Buti, dono da Rainbow, fazia a gente subir e ficar escondido no forro da discoteca até que fossem embora”, confessou Talico. Nos anos que esteve como Dj da Rainbow, ao lado de Banana, ele fez parte do lançamento do LP da discoteca que fez sucesso entre aos anos de 1980 a 2000.

Atualmente, realiza aniversários, casamentos e confraternizações, além de ser DJ fixo nos eventos na Chácara LM. “A música faz parte da minha história. A cada festa uma nova inspiração. Faço com amor e respeito a profissão. Talvez por isso toda vez que encerro um baile sou parabenizado e tenho o trabalho reconhecido”, finaliza, agradecendo a todos pelo carinho, admiração e consideração por ele e seu trabalho.

Siga o Rnews nas redes sociais