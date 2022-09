Talentosos, eles representam Caieiras e o Brasil pelo mundo

O jornal Regional News teve a oportunidade de entrevistar alguns desses atletas e a cada edição surge alguém com talento e muita dedicação para competir e representar o município. Outros, já conhecidos, se desatacam cada vez mais e merece reconhecimento.

Nesta semana, mais três nomes ganharam notoriedade nesse sentido e, falaram com exclusividade, ao Rnews.

O caieirense Marcelo Ricciarelli, conhecido em Caieiras e região por ser um cirurgiã-dentista de renome, se destaca à frente da equipe local de bocha e acaba de ser convocado para ser o chefe da delegação da Seleção Brasileira de Bocha que vai disputar o Mundial na Turquia, entre outubro de novembro deste ano. “Sou conselheiro da Confederação Brasileira de Bocha, mas o convite para ser o chefe da delegação foi uma surpresa. Comecei a praticar o esporte como lazer e não imaginava que a coisa ficaria séria”, disse.

Ele contou como se interessou pelo esporte. “Comecei como jogador, depois passei a competir e me dedicar mais como dirigente e técnico. O início foi há uns 10 anos atrás, mas como competição há uns oito. Vieram muitos títulos frente a equipe de Caieiras. Isso me levou a essa convocação para o mundial irei como caieirense representar nosso país com muita dedicação, humildade e fé”, revelou Marcelo, que agradeceu a família e todos que sempre apoiaram a bocha de Caieiras.

Atleta de peso na Eslováquia

Morador do Jardim Nova Era, em Caieiras, Rodrigo Fernandes de Oliveira, 37 anos, é policial militar e um atleta que levará o nome da cidade para a Europa.

Praticante de powerlifting, ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Powerlifting para o Campeonato Mundial da modalidade que será realizado de 17 a 23 de outubro de 2022 em Trnava, na Eslováquia.

Há seis anos praticando a atividade, na categoria supino, ele é campeão Brasileiro e Pan-americano. O mais recente título, conquistado na Praia Grande, Litoral Sul de SP, foi o que garantiu sua convocação para o Mundial. “Estou muito feliz em poder representar a cidade e o País nessa competição na Europa. Gosto do que faço e me esforço muito para manter no esporte”, disse Rodrigo, que realiza os treinamentos na Academia Titan, em Caieiras.

Para que consiga participar do Mundial, o atleta corre contra o tempo em busca de patrocinadores para ajudar com as despesas que são bancadas por ele. “Estou em busca de parceiros, pois arco com toda despesa do meu bolso. A prefeitura de Caieiras me ajudou com o deslocamento para o litoral na última competição, mas preciso de patrocinadores e realizar o sonho de competir fora do Brasil”, pontuou. Interessados em ajudar esse campeão, podem entrar em contato pelo telefone 11 95630-4302 ou visitar sua página no Instagram que é @85.rodrigo.

Multicampeã no Jiu-Jitsu

Ela é multicampeã de Jiu-Jitsu e leva o nome de Caieiras por onde passa. Essa é Yasmin Nayara Gomes que nos próximos meses terá compromissos importantes, incluindo viagens para fora do Brasil.

No calendário de novembro de 2022 a janeiro de 2023, a atleta caieirense já está garantida no World Pro Abu Dabhi/EAU, World Nogi IBJJF/EUA e Europeu IBJJF/FRA. São grandes competições que podem assegurar ainda mais destaque à Yasmin.

Como esses três, outros nomes fazem parte desta lista de moradores de Caieiras que se destacam em várias áreas, não apenas no esporte.

