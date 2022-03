Sweeney Todd ganha montagem brasileira

Sondheim adaptou o musical inspirado no livro “O Colar de Pérolas”, publicado em 1846 pelos escritores britânicos Thomas Peckett Prest e James Malcom Rymer. Logo no ano da estreia em Nova York a montagem originou levou oito Prêmios Tony, uma das mais importantes prêmiações do teatro, entre eles, melhor musical, e trilha sonora original.

Os fãs de cinema devem se lembrar da versão que ganhou a telona em 2007, dirigida por Tim Burton, trazendo Johnny Depp e Helena Bonham Carter nos papéis principais.

A versão brasileira traz a direção geral de Zé Henrique de Paula, direção musical de Fernanda Maia sendo protagonizado por Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei.

No palco e, acompanhados por grande elenco Sweeney Todd (Lombardi) e Dona Lovett (Andrezza Massei) unem forças arquitetando um plano sombrio de vingança.

O enredo conta a história de Benjamim Barker, barbeiro que é obrigado a ir embora de Londres em virtude de uma briga violenta com o cuel Juíz Turpin (Guilherme Sant’Anna). Quinze anos depois longe da capital inglesa ele retorna sob o pseudônimo Sweeney Todd, disposto a se vingar de seus inimigos. Sua união de forças com Dona Lovett levará seu plano a cabo com consequências trágicas.

SERVIÇO

Sweeney Todd – O Cruel Barbeiro da Rua Fleet

Temporada: A partir de 18 de março (curta temporada)

Onde: 033 Rooftop do Teatro Santander – Complexo do Shopping JK

Av. Juscelino Kubistschek, 2041 – Itaim Bibi – SP

Sessões: Sextas, às 21h30 – Sábados, às 16h e 20h30 – Domingos, às 18h

Classificação: 16 anos

120 minutos (intervalo de 15 minutos)

Lotação: 374 pessoas

Acesso para deficientes

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/71480