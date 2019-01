Suzuki Vitara tem consumo como grande aliado

Preços, versões

O crossover asiático chega em quatro versões com muitas inovações, sendo elas 4ALL, 4YOU, 4SPORT e 4Style, dois motores, transmissão automática e tração.

Vitara 1.6 4ALL – R$ 87.990,00

Ar condicionado manual, aviso sonoro farol aceso, aviso de chave no contato, aviso luminoso de portas abertas, banco motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido (60/40), coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo com 7 funções, console central com porta-copos, console central com tomada usb, console inferior central, cruise control, display de informações dot, nivelamento dos faróis manual, sistema de entrada keyless, sistema start-stop e volante com comandos de áudio e cruise control.

Há também multimídia 10” com wifi, transmissão automática de seis marchas, espelhos retrovisores na cor da carroceria, maçanetas na cor da carroceria, comandos no volante, airbag motorista e passageiro, aviso cinto de segurança (motorista), barra de proteção de impactos laterais, freios abs/ebd, esp, hill hold, imobilizador, isofix, pré-tensionador cintos de segurança motorista / passageiro e sistema de desarme dos pedais. o suv compacto da suzuki ainda conta com rodas liga leve, 16” x 6,5 j, pneus 215/60 r16, abs, ebd, bas e bos, cancelamento da aceleração em caso de acionamento do freio e acelerador juntos.

Vitara 1.6 4YOU – R$ 96.990,00

Itens acima, mais espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente na cor da carroceria, Faróis de neblina dianteiros, Luzes indicadoras de direção nos retrovisores, Rack de teto na cor preta, Ar condicionado automático, Paddle shift, Porta-luvas com amortecimento, Sistema de partida keyless, Speed limiter, Rodas Liga leve, 17” x 6,5 J, Pneus 215/55 R17, Tomada 12V no porta-malas e Volante revestido em couro com comandos de áudio, cruise control e speed limiter.

Vitara 4Sport – R$ 111.990,00

Equipamentos da versão acima, mais acabamento interno em couro e com costuras vermelhas, detalhes em vermelho, faróis de led, leds diurnos, rodas liga leve pretas 17” x 6,5 j, pneus 215/55 r17, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente na cor prata premium, detalhe interno dos faróis em vermelho, divisória de carga para assoalho plano, espelho retrovisor interno eletrocrômico, nivelamento dos faróis automático, pedais em alumínio, airbags laterais, airbags de cortina, airbag para joelhos, sensor de chuva e sensor de luminosidade. O veículo traz ainda tração AWD com 4 modos de condução e Hill descend, controle de descida.

Vitara 4Style – R$ 123.990

A versão mais completa vem todos os itens dos modelos anteriores, além de teto solar dupla com abertura panorâmica, tração 4 x4 allgrip, motor Turbo Boosterjet 1.4L e multimídia 10” com wifi

Cores e combinações

O Suzuki Vitara 2019 tem cinco cores de teto e oito de carroceria, permitindo personalização com 21 combinações de tonalidades.

Só para se ter ideia, por dentro existem dez combinações de texturas e cores para vários itens, incluindo alavanca de câmbio, difusores de ar, volante e painel. Há também sete opções de texturas em personalização de diversos itens externos, incluindo retrovisores, saídas de ar laterais, grade, entre outros.

O SUV nipônico traz ainda vários itens de série, entre eles airbag duplo, rodas de liga leve aro 16 ou 17 polegadas, multimídia com tela de 10 polegadas e aplicativos, Wi-Fi, ar-condicionado automático, controles de tração e estabilidade, HD 16GB, tração AWD All Grip com modos de terreno, Start&Stop, câmera de ré, sensor de estacionamento, Isofix, controle de descida, entre outros.

A versão 4SPORT também traz sete airbags, faróis de LED, LEDs diurnos, detalhes pretos, sensores de chuva e crepuscular, retrovisor eletrocrômico, pedais de alumínio, ajuste de altura dos faróis automática, entre outros.

Com 4,17 m de comprimento e 2,50 m de entre eixos, o SUV pesa apenas entre 1.115 kg e 1.235 kg, além de oferecer 375 litros no porta-malas, ampliáveis para 1.120 litros. O tanque do Suzuki Vitara 2019 tem 47 litros e a suspensão traseira é do tipo eixo de torção, mas com barra deformada por causa do eixo cardã na versão AllGrip.

O Suzuki Vitara 2019 tem tração dianteira nas versões, 4ALL AT e 4YOU AT, enquanto as demais têm tração AWD All-Grip com 4 modos: Lock, Sport, Auto e Snow/Mud. O modo Lock é para perda de aderência, tal como em pistas molhadas, por exemplo. O modo Snow/Mud é para estradas não pavimentadas e de baixa aderência.

Motor econômico e potente

De acordo com o Inmetro, o veículo um dos SUVs mais econômicos do país, tem sob o capo o motor 1.6 todo feito em alumínio, tendo duplo comando de válvulas variável e sistema de injeção eletrônica indireta. O propulsor é abastecido somente com gasolina e entrega 126 cv a 6.000 rpm, além de 16,7 kgfm a 4.400 rpm.

O desempenho é suficiente para atender a proposta do Suzuki Vitara 2019, que é pequeno e leve. Com ele, a aceleração de 0 a 100 km/h fica entre 11,5 e 12,5 segundos, dependendo da versão, mas a velocidade máxima é de 180 km/h.

Para quem se apega em números, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos, na versão 4×2, o crossover alcança 195 km/h. São 23,5 kgfm a partir de 1.700 rpm, sendo mais do que suficiente para uma performance animadora.

Não só rápido em aceleração, o Suzuki Vitara 2019 com motor 1.4 Turbo, disponível apenas na versão 4Sport, também tem retomadas excelentes e economia superior ao do motor 1.6. Na cidade, é capaz de fazer 12,0 km/litro, enquanto na estrada alcança 13,7 km/litro, sempre com gasolina. O câmbio automático de seis marchas tem relações bem equilibradas e mudanças suaves, pouco perceptíveis.

No modo Auto, o crossover modula de forma eficiente a força nos dois eixos, sendo a tração dianteira em regime normal, mas caso haja perda de aderência traseira ou uma condução mais esportiva, a força é transferida em parte ou totalmente para as rodas traseiras.

Na opção Sport, há 15% a mais de torque para tornar a condução ainda mais agradável.

Já no modo Lock, a tração é bloqueada nas quatro rodas, permitindo assim seu uso em terrenos difíceis sem alteração da força nos eixos. Já o modo Sand/Mud é feito para lugares com muito lama, barro, pedras, areia, relva, entre outros.