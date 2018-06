Suzuki Jimny, o 4×4 mais barato do Brasil

Apesar do projeto um pouco antigo, a suspensão se mostra bastante eficiente, mapeando bem os terrenos irregulares ou não. Na cidade ela vai bem, mas não dá para esperar um conforto de um sedã ou um hatch médio, por exemplo.

Vale destacar que o 4×4 do Jimny é “part-time”, ou seja, não é tração integral como nos carros mais modernos do segmento. Quando a opção 4×4 é ativada ele faz a distribuição de 50% das rodas dianteiras e 50% das rodas traseiras. Esse sistema acaba restringido um pouco o uso do 4×4 basicamente em situações off-road ou condições muito adversas como por exemplo a descida de uma serra com chuva. Nesses casos o 4×4 se mostra bem eficiente.

Umas das vantagens do pequeno Jimny, além do tamanho, é seu excelente raio de giro, ou seja, ele esterça muito bem mesmo em pouco espaço para manobrar. Porém, ele apresenta uma característica de dirigibilidade que pode incomodar alguns: acima de 75 ou 80 km/h, há uma vibração bem alta, mesmo em pistas asfaltadas, isso pode ser um pouco desconfortável em algumas situações, como longas viagens.

O Suzuki Jimny é equipado com o motor M13A 1,3 com 85 cv, 16 válvulas, 4 cilindros à gasolina. Esse motor não é muito econômico e não tem um torque muito alto, apenas 11,2 kg/fm. Porém há a possibilidade de acionar a opção “reduzida” o que o deixa com a força quase que de um “mini trator”. As rodas de liga leve são aro 15 polegadas com pneus 205/70 R15.

O acabamento interno é simples, afinal de contas ainda que venha mais moderno, ainda é um jipe. Porém tudo é de muito bom gosto, com uma estética bem honesta, encaixes bem feitos, todos os equipamentos ficam bem à mão, de fácil acesso. Embora seja pequeno e simples, o Suzuki Jimny vem bem equipado, com vidros e retrovisores elétricos, sistema de som com MP3 e ar-condicionado. O espaço traseiro é um pouco apertado para quem tem mais de 1,75m, e não é muito confortável, isso porque o bancos ficam em cima das rodas traseiras fazendo com que os ocupantes sintam os solavancos de um terreno mais irregular.

Versões / Preços

Jimny 4All – R$ 68.890

Jimny 4Sport – R$ 76.690

Jimny 4Work – R$ 67.490

Jimny 4Work Off Road – R$ 75.290

Equipamentos

Jimny 4All – Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, retrovisores elétricos, multimídia com espelhamento de smartphone, detalhes externos em cinza grafite, airbag duplo, freios com ABS e EDB, pneus de uso misto, rodas de liga leve aro 15 com pneus 205/70 R15, entre outros.

Jimny 4Sport – Itens acima, mais engate traseiro e dianteiro, snorkel, detalhes na cor do carro e painel na cor do carro.

Jimny 4Work – Itens do 4All, mais rádio com entrada USB e Bluetooth, volante em borracha, entre outros.

Jimny 4Work Off Road – Itens do 4Work, mais snorkel.

Ficha Técnica

Motor: 1.3

Tipo: Dianteiro transversal e Gasolina

Número de cilindros: 4 em linha

Válvulas: 16

Taxa de compressão: 9,5:1

Injeção eletrônica de combustível: Multiponto

Potência: Gasolina: 85 cv @ 6000 rpm

Torque: Gasolina: 11,2 kgfm @ 4100 rpm

Transmissão: Manual 5 marchas

Tração: 4×4 com reduzida

Freios: Disco ventilado / Tambor

Direção: Hidráulica

Suspensão: Dianteira / McPherson, barra estabilizadora

Traseira: Eixo rígido

Rodas e Pneus: Aço / Liga Leve aro 15 polegadas

Pneus: 205/70 R15

Porta-malas (litros): 113

Tanque (litros): 40

Dimensões

O modelo tem 3,64 m de comprimento, 1,60 m de largura, 1,70 m de altura e 2,25 m de entre-eixos, pesando 1.120 kg.

O Suzuki Jimny é uma opção ótima para quem quer um “pequeno 4×4”, com um bom pacote de equipamentos, fabricado no Brasil e um ótimo custo benefício.