Sustentação para o insustentável

Um irlandês do final do século 1918, início do século 1919, escreveu que “O povo que não conhece sua história, está condenado a repeti-la”. Che Guevara, já no século 1920, receberia os louros pela expressão, mas enfim… Paira sobre esta terra querida de Santa Cruz uma neblina de “dejavu” extremamente densa. E não pelo fato de percebermos intervenção constitucional federal, ainda que alguns de seus atores sejam militares, e vale lembrar, nisso não há demérito algum, posto que se tratam de brasileiros, responsáveis, patriotas comprometidos e habituados ao conceito natural de ordem, próprio do universo, aliás. Mas a sensação de sub-reptício, do dissimulado, do movimento orquestrado e estudado se faz continuamente presente.