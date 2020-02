Suspeito confessa participação e incrimina filha e namorada

De acordo com o Portal G1, Juliano de Oliveira Ramos Júnior, terceiro suspeito preso pelo crime, confessou envolvimento na morte e ainda acusou a filha das vítimas e a namorada dela de participação na ação. Ele foi preso na segunda-feira, 3.

Outros dois suspeitos foram presos e a investigação ainda tenta identificar uma sexta pessoa envolvida na brutalidade.

Segundo Juliano disse à investigação da Deic, Delegacia de Investigações Criminais, de São Bernardo, ele, dois comparsas, Ana Flávia e Carina se reuniram para planejar o roubo à casa da família, num condomínio fechado em Santo André, cidade vizinha a São Bernardo. Eles tinham a informação de que lá estavam guardados R$ 85 mil. Como não acharam dinheiro no cofre da residência, a família foi torturada e Carina e Flávia concordaram com o grupo em matar as vítimas.

Com informações do G1