Super uva passa!

Obtidas por meio da desidratação das uvas frescas, a uva passa é muito eficaz no tratamento de queixas gastrointestinais. Após sua ingestão, ela absorve a água, promovendo um efeito laxante e, assim, alivia a constipação. Mantém o movimento intestinal equilibrado, com as fibras varrendo as toxinas e resíduos do trato gastrointestinal.