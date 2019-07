Sumiço de quatis gera questionamentos em Caieiras

A exibição deles a quem passava pela Avenida Valdemar Gomes Marino, no Jardim São Francisco, acabou virando atração, mas também trouxe alguns problemas. Como passaram a alimentá-los, eles estavam cada vez mais próximos das pessoas até que ataques começaram a ser registrados fazendo com que a prefeitura isolasse a área com telas e colocasse placas com orientação e alerta sobre os riscos de possíveis ataques dos bichinhos nos casos de aproximação com alimentos.

Foi no mesmo período que, coincidentemente, os quatis ‘desapareceram’ e começaram os questionamentos da população. Por meio de telefonemas e mensagens encaminhadas ao jornal Regional News, leitores passaram a perguntar o que teria ocorrido com o bando.

A reportagem esteve na área onde eles ficavam e também confirmou que eles não estão mais por lá. Uma pessoa que não quis se identificar informou que eles estariam sendo envenenados por moradores das imediações.

Em busca de explicações, a prefeitura de Caieiras foi procurada. O prefeito Gersinho Romero confirmou que placas de advertência foram colocadas e a área isolada para as pessoas não alimentarem os quatis. “Como ocorreu um ataque, isolamos a área. Agora, se estão maltratando eles, as pessoas precisam denunciar para a Guarda Municipal ou a Polícia Militar”, disse o prefeito.

A Defesa Civil também foi acionada e informou que não tem informações sobre envenenamento e que eles estão em período de reprodução, por isso somem, mas devem voltar na primavera.

Hábitos

Para esclarecer acerca dos hábitos desses animais entrevistamos Liliane Milanelo que é médica veterinária e Valéria da Silva Pedro, bióloga, ambas profissionais do CRAS – PET, Centro de Recuperação de animais silvestres do Parque Ecológico do Tietê.

A informação passada é de que a região de Caieiras é área natural de ocorrência de quatis e o avistamento dos animais com maior frequência deve-se principalmente à ações antrópicas de interferências no ambiente, como desmatamentos e a fragmentação de florestas levando à redução da área de ocupação dos animais, bem com como o manejo inadequado de resíduos da população humana. “Pressões de caça, doenças de animais domésticos, atropelamento e destruição de habitats são as principais ameaças para a espécie. É comportamento normal o grupo andar em busca de alimento por uma grande área de extensão, porém são facilmente atraídos por oferta de alimentos, em especial por aqueles gerados por pessoas, como lixo descartado inadequadamente ou a oferta intencional de comida, por afinidade ou com intuito de fotos”, disse a médica Liliane Milanelo.

As profissionais também reforçam que eles não devem ser alimentados. “Como são animais muito vorazes e oportunistas acabam associando pessoas ao recebimento de alimentos aceitáveis. Mas vale lembrar da importância da conscientização da população para não alimentar esses animais, seja por segurança da própria população e dos bichos”.

Sobre eles terem desaparecido, pode estar ligado ao período reprodutivo. “Esse período da espécie na Mata Atlântica vai de julho a agosto, onde fêmeas constroem abrigos no alto de arvores e ficam mais tempo reclusas”, relatou a bióloga.