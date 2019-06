Subaru New Forester se destaca pela excelente performance e segurança

Tecnologia e Segurança

A tecnologia da Subaru está presente para oferecer aos ocupantes uma experiência única em performance, ergonomia, entretenimento e segurança. Confira os itens que fazem deste Subaru um carro incomum, dentro ou fora da estrada.

Transmissão Lineartronic – A transmissão continuamente variável de corrente vertical conhecida como Lineartronic® é a transmissão CVT de próxima geração exclusiva da Subaru e é apresentada em grande parte de seus modelos. Ela proporciona uma eficiência de combustível superior não apenas selecionando a relação mais adequada, mas também usando constantemente as faixas de rotação mais eficientes do motor. Outra característica da transmissão Lineartronic® é a resposta linear nas acelerações, resultando em um comportamento suave sem trancos característicos de mudanças de marchas ou ruídos.

Symmetrical AWD – Symmetrical All-Wheel Drive é o sistema de tração permanente nas quatro rodas exclusivo da Subaru. Uma de suas principais características é a disposição simétrica do powertrain, composto de motor e transmissão, fazendo com que as quatro rodas suportem o peso igualmente. A tração dos pneus na estrada se torna excelente e um ótimo desempenho ao volante é atingido. Com o Symmetrical AWD, a transmissão fica localizada perto do centro do veículo. Além disso, seu motor é leve, compacto e com baixo centro de gravidade. Isso resulta em seu equilíbrio superior, com baixa inércia principalmente ao virar e frear, fazendo com que o condutor tenha máximo controle.

Active Torque Split AWD – Um sistema AWD desenvolvido exclusivamente para a transmissão de 4 velocidades, E-4AT (com modo manual) e modelos Lineartronic®, para maximizar a confiabilidade sob quaisquer condições de direção. A transmissão Lineartronic® CVT (Transmissão Continuamente Variável) usa corrente ao invés de uma correia – permitindo um número maior de relações, para melhor desempenho e eficiência bem como uma resposta mais rápida do acelerador. O sistema Active Torque Split geralmente distribui torque dianteiro e traseiro na proporção 60/40, no entanto os sensores constantemente monitoram a condição do veículo em casos como mudança de aderência nos pneus dianteiros e traseiros ou de velocidade do veículo. O MP-T (Multi Plate Transfer), controlado eletronicamente, ajusta a distribuição de torque aos pneus dianteiros e traseiros em tempo real para adequar-se às condições de direção, bem como à transmissão e ao condutor. Isso ainda aumenta a estabilidade do sistema AWD para promover uma experiência de direção segura e ágil.

Multi-Mode DCCD*

O Diferencial Central com Controle do Condutor (DCCD) permite que o blocante do diferencial central do WRX STI seja acionado e ajuste a dirigibilidade do carro. Também ajusta a embreagem eletromagnética multi-disco e a trava mecânica do Diferencial de Deslizamento Limitado (LSD) para distribuir torque para as rodas dianteiras e traseiras. O Auto-Mode identifica a distribuição de potência ideal para as diferentes condições, enquanto o Auto [+] mantém mais potência na frente para maior tração. Auto [-] transfere mais potência para a traseira para curvas mais fechadas, e o Modo Manual de seis funções ativa as características de direção favoritas do motorista.

*Disponível apenas no modelo Subaru WRX STI.

X-MODE

O novo X-Mode traz um novo significado para segurança e controle, independente de quão acidentada ou escorregadia for a estrada, pois ele atua coordenando motor, transmissão, tração e freios, de forma a garantir uma direção segura em qualquer tipo de terreno.

HDC • Hill Descent Control: O X-Mode auxilia quando o veículo começa a ganhar velocidade descendente, como ocorre em estradas íngremes com pouca aderência ou situações de declives acentuados. O Hill Descent Control mantém a velocidade do veículo para que o motorista possa focar mais na condução.

VDC

VDC • Vehicle Dynamics Control – Em termos simples, o Subaru Vehicle Dynamics Control (VDC) é uma forma de controle eletrônico de estabilidade. Este avançado sistema de segurança ativa utiliza uma rede de sensores para monitorar a velocidade das rodas, a posição do volante, inclinação e a aceleração lateral. Se os sensores detectarem que o veículo não está se movendo na direção pretendida, o sistema tomará medidas para tentar corrigir a situação. Uma vez que a maioria dos modelos Subaru estão equipados com a tração Symmetrical AWD® em tempo integral, o sistema VDC atua neste primeiro para maximizar a tração e restaurar a estabilidade do veículo nos primeiros sinais de problemas. Se isso não produzir os resultados desejados, o VDC irá então tomar medidas corretivas ajustando o torque entre os eixos dianteiro e traseiro (apenas nos modelos equipados com transmissão Lineartronic®), aplicando os freios individualmente, reduzindo o fluxo de combustível para o motor. Esta combinação em tempo real entre a tração Symmetrical AWD® e VDC produz níveis superiores de segurança ativa com benefícios ainda mais exclusivos.

ATV • Active Torque Vectoring – De série em todos os modelos da Subaru, o Sistema Ativo de Vetorização de Torque (Active Torque Vectoring) é complementar ao VDC. Ao contornar uma curva, o sistema aplica os freios na roda dianteira interna para fornecer tração ideal em relação à roda externa. Os pneus externos giram mais suavemente, o que por sua vez aumenta a capacidade de esterço. Juntos, esses dois sistemas garantem estabilidade superior e uma dirigibilidade excelente.

EBD

EBD • Electronic Brake-Force Distribution – A Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem é um sistema que distribui idealmente a intensidade dos freios entre as rodas dianteiras e traseiras, para se adequar às condições de direção. As rodas dianteiras e traseiras giram em velocidades diferentes dependendo de como o carro é conduzido e de seu peso atual. O sistema detecta essas alterações e distribui a potência de frenagem para determinadas rodas de forma a adequar-se às condições de direção para uma frenagem mais confiável e eficiente.

Brake Override – Se o condutor pressionar acidentalmente o pedal do acelerador e o pedal do freio ao mesmo tempo, o sistema limita a potência do motor e aplica o freio. Isto é efetivo para prevenção de acidentes caso o condutor pressione o pedal errado.

Brake Assist – Durante condições de frenagem de emergência, a maioria dos condutores não consegue aplicar pressão suficiente nos freios, o que geralmente torna colisões piores do que seriam de outra forma. A velocidade com a qual o pedal do freio é pressionado e a força aplicada são detectadas para determinar se a assistência de frenagem de emergência é necessária, e se for, a pressão no freio é aumentada automaticamente.

Monobloco

Monobloco Reforçado

O design do monobloco apresenta uma estrutura em anel conectando as colunas esquerda e direita A, B e C, via teto e assoalho, combinado com trilhos laterais reforçados e soleiras, ligando a lateral da carroceria para criar uma gaiola que envolve a cabine. Este design absorve choques eficientemente de qualquer direção em caso de colisão, fornecendo uma sólida proteção para a cabine.

Colisões Dianteiras e Traseiras

A disposição simétrica da plataforma do Symmetrical AWD® e motor BOXER® protege os ocupantes de choques, efetivamente utilizando toda a estrutura do chassi como uma zona deformável em caso de colisão. Todos os componentes dentro da cabine foram projetados colocando a segurança em primeiro lugar e fabricados com materiais de absorção de impacto para proteger os ocupantes. Este conceito resulta do fato que mesmo a menor peça de equipamento pode se tornar um perigo se estiver sujeita às elevadas energias de uma colisão. Pedais seguros e um formato de assento que reduz lesões devido ao deslocamento do corpo durante uma colisão traseira também são utilizados em todos os modelos da Subaru.

Colisão Lateral, Impacto Deslocado e Capotagem

Os Subaru têm vigas laterais rígidas instaladas dentro das portas em cada lado do carro para proteger os ocupantes durante uma colisão lateral. O alto nível de rigidez fornecido pelo monobloco reforçado em forma de anel protege todo o espaço da cabine em caso de colisão ou capotagem. A adição de air-bags frontais, laterais, de cortina e de joelhos, além do uso de materiais de absorção de impactos no interior ajudam a proteger a cabeça e o corpo dos ocupantes em uma cabine inteiramente projetada para reduzir choques por colisão.

Proteção e Compatibilidade ao Pedestre

Uma das características do motor BOXER® está em seu perfil de estrutura baixa. Isso transforma o maior espaço sob o capô em uma zona de absorção de choques caso um pedestre seja jogado sobre o carro. Mesmo as dobradiças e amortecedores de gás do capô são projetadas para reduzir impactos, e o amortecedor dianteiro apresenta uma estrutura que absorve energia de colisões, pois estes podem geralmente atingir as pernas de pedestres. Estas são apenas algumas das maneiras que a Subaru projetou cada faceta de seus carros para proteger seus passageiros, bem como para deixar os pedestres e outros mais seguros.

SI-DRIVE

SI-DRIVE – O Subaru Intelligent Drive é um avançado sistema de gerenciamento da central eletrônica, equivalente a ter três motores dentro de um mesmo carro. Cada um dos três modos, selecionáveis pelo motorista, possui características diferentes, proporcionando um equilíbrio perfeito entre performance e economia.

Intelligent (I) Mode – No modo Intelligent (I), o acelerador é configurado para uma resposta mais gradual, maximizando a economia de combustível, reduzindo emissões e garantindo um funcionamento mais suave. O mapeamento eletrônico do motor também otimiza a aceleração e o torque, diminuindo o consumo de combustível em até 10%. Em modelos equipados com transmissão Lineartronic® (CVT), esse modo também seleciona a relação mais eficiente. Essas características tornam o modo Intelligent perfeito para trajetos urbanos, congestionamentos e estradas de terra.

Sport (S) Mode – O modo Sport (S) é o mais indicado para condições normais de direção, pois mantém o motor e a transmissão em suas configurações normais, capazes de entregar uma resposta rápida, quando necessário. Nesse modo, o acelerador reage mais rapidamente aos comandos do motorista, comparado ao modo Intelligent (I). O sistema ainda possibilita trocas de marchas e garante grande poder de ultrapassagem, ideal para rodovias e estradas sinuosas.

Sport Sharp (S#) Mode* – O modo Sport Sharp (S#) extrai o máximo do motor Boxer e da transmissão Lineartronic, entregando uma resposta imediata aos comandos do motorista. Nesse modo, a resposta do acelerador é ainda mais direta, segurando as marchas e mantendo as rotações do motor em faixas mais altas, em modelos equipados com transmissão CVT. Os Paddle Shifters ainda possibilitam que o motorista tenha ainda mais controle sobre o veículo, simulando oito marchas, como se fosse um câmbio de oito velocidades. O modo Sport Sharp é ideal para domar estradas montanhosas e para ultrapassagens confiantes em rodovias.

*Disponível apenas nos modelos WRX e WRX STI.

BSD

BSM • Blind Spot Minimization – Minimizar os pontos cegos é a maneira mais eficaz de prevenir um acidente, possibilitando que os condutores possam detectar situações perigosas com seus próprios olhos. A Subaru se compromete com designs que minimizam pontos cegos e fornecem visibilidade excelente do assento do condutor. A largura de cada coluna foi minimizada, quando possível, para aumentar a área do para-brisas, mas garantindo o mesmo nível de segurança, e os limpadores de para-brisas são armazenados fora da linha de visão para garantirem máxima visibilidade ao condutor. O formato da carroceria também foi projetado para promover uma linha de visão desobstruída e para dar ao condutor uma melhor ideia das dimensões do carro. Excelente visibilidade e nenhuma obstrução à linha de visão significam uma condução segura.

BSD • Blind Spot Detection* – Um sensor instalado na traseira da carroceria do carro detecta os veículos se aproximando atrás. O condutor é advertido sobre um veículo se aproximando pelo indicador de LED na superfície dos retrovisores das portas ou pelo alarme.

*Disponível apenas nos modelos Subaru Outback e Legacy.

Motor Subaru BOXER

A Subaru acredita com firmeza que o Motor Horizontalmente Oposto é o design mais propício para garantir o prazer em dirigir. Os pistões são opostos em uma disposição simétrica de 180° ao redor do virabrequim e trabalha para equilibrar as vibrações um do outro, entregando uma sensação suave e sem vibrações. Isto acontece porque o motor pode girar livremente a qualquer velocidade, entregando uma resposta emocionante para o condutor. O comprimento e altura dessa configuração de motor podem ser mantidos mais curtos que o motor tradicional em linha, e ela também é mais leve. O motor pode ser montado mais baixo no veículo, do que outros tipos de motores, e o balanceamento na esquerda e direita pode ser feito quase que exatamente o mesmo. Neste design, o motor com baixo centro de gravidade abaixa o centro de gravidade de todo o carro. Similarmente, um motor equilibrado simetricamente aumenta o equilíbrio simétrico de todo o carro. Ambos os aspectos se combinam para prover uma experiência mais segura, mais estável e mais prazerosa na estrada.

Itens e Equipamentos

SISTEMA DE SOM HARMAN/KARDON COM 7 ALTO-FALANTES

SI-DRIVE COM 2 MODOS DE DIREÇÃO

AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DUAL-ZONE

CENTRAL MULTIMÍDIA DE 8″ COM APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO

CÂMERA DE RÉ COM GUIAS DE REFERÊNCIA

BANCOS EM COURO COM AJUSTES ELÉTRICOS DE 8 POSIÇÕES PARA PASSAGEIRO E MOTORISTA COM MEMÓRIA

BANCOS TRASEIROS RECLINÁVEIS, REBATÍVEIS COM UM TOQUE E BIPARTIDOS

ACESSO SEM CHAVE E SISTEMA DE PARTIDA POR BOTÃO

TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA E FECHAMENTO ELÉTRICOS

TETO SOLAR PANORÂMICO

ENTRADAS AUXILIAR E USB

FARÓIS FULL LED DIRECIONAIS COM NIVELADOR AUTOMÁTICO

LANTERNAS TRASEIRAS EM LED

BARRAS LONGITUDINAIS NO TETO

RODAS 18″ EM ALUMÍNIO

NEW FORESTER S