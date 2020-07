Studio Lara DTO, celebre a beleza

São muitas técnicas de embelezamento que vão desde o método mais simples ao sofisticado. À frente do Studio está Lara Della Torre de Oliveira, esteticista e maquiadora, com formação na Makeup Forever, de Nova Iorque, uma profissional ímpar que gosta do que faz e por isso é muito dedicada nos atendimentos.

Com muita delicadeza e tranquilidade, o espaço tem decoração aconchegante que permite um momento único a cada uma de suas clientes. Dentre os procedimentos oferecidos para a região do rosto, o cliente conta com o design de sobrancelhas, laminação de sobrancelhas, micropigmentação (microblading), aplicação de henna, banho de brilho, lifting de cílios, maquiagem, cursos de automaquiagem e estética facial (limpeza de pele, microagulhamento, peeling). Tudo preparado de forma exclusiva. Tem estética corporal com drenagem linfática, massagem relaxante, terapia com pedras quentes, Candle Massage, massagem modeladora e aplicação de enzimas.

O Studio Lara realiza ainda depilação com cera e com linha, pedicure e manicure, extensão de unhas. Para os cabelos, são oferecidos corte, coloração e química. Tem também o dia da noiva, dia da debutante e banho de ofurô também estão entre as opções do salão.

O diferencial fica por conta do pacote de saúde e beleza que inclui o atendimento de Terapia Holística (Barras de Access®, Processos Corporais de Access® – MTVSS, Facelift Energético, Supressão de Células de Gordura -, além de Cone Hindu, Radiestesia e Radiônica, Cromoterapia.

Segundo Lara, o tratamento holístico proporciona o equilíbrio físico, mental e emocional, de maneira que seja dissipada toda crença limitante. “Temos a missão oferecer tratamentos de beleza e holístico primando pela qualidade e valores acessíveis, buscando sempre resultados satisfatórios dentro da realidade possível de cada biotipo”, destacou.

Para tranquilizar as clientes em época de pandemia imposta pelo coronavírus, Lara afirma que segue todos os protocolos de segurança. “Reforçamos, ainda mais, a biossegurança na realização dos procedimentos às clientes, além da sanitização do espaço e materiais, entre os atendimentos que acontecem sempre com horários agendados. Tanto que implantamos a utilização de descartáveis e materiais devidamente esterilizados. Cada cliente tem o seu kit para sobrancelhas, contendo uma escovinha para pentear os fios e a pinça, armazenadas dentro do tubete com o seu nome registrado, para a realização do procedimento em cada retorno. Venha celebrar a beleza nos Studio Lara DTO”.

Studio Lara DTO

Rua Guadalajara, nº 810 – piso superior – Caieiras- SP

Contatos: (11)99939-3757 ou (11)4605-5056

Instagram: @studio.laradto