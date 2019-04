STJ mantém condenação, mas reduz pena de Lula

Durante a sessão, o relator do caso no STJ rebateu a tese da defesa de que a condenação se baseou apenas em delação e que não há provas. A intenção dos advogados do ex-presidente era derrubar a condenação de forma total.

De acordo com a pena fixada, Lula terá que cumprir 17 meses para ir ao semiaberto. Como já cumpriu cerca de 13 meses, faltariam 4. Os ministros também reduziram a multa por reparação de danos de R$ 29 milhões para R$ 2,4 milhões.

Atualmente, Lula cumpre pena em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.