Stick Figure pela primeira vez no Brasil

Foto: Divulgação

A banda americana de reggae-dub estreia em nosso país com show em São Paulo

Quem que disse que norte-americano não sabe fazer reggae maneiro e de responsa? A melhor tradução dessa verdade atende pelo nome de Stick Figure, grupo criado em 2005, em Massachusetts, EUA, o qual faz estreia em solo brasileiro neste domingo (25) no Terra SP, zona sul da capital.

Fruto da mente inquieta do produtor e multi-artista Scott Woodruff a banda é completada por KBong (teclado), Kevin Offtizer (batera), Tommy Suliman (baixo), Johnny Cosmic (guitarra/voz) e Will Philips (percussão).

O momento para o SF é muito especial, pois além de completar duas décadas de estrada celebram números e feitos incríveis. Colaborações com Sublime e Jack Johnson, participação no livro infantil “Cocoa The Tour Dog”, mais de um milhão de cópias vendidas e posições de destaque na Billboard como artista de reggae que mais vendeu entre 2019 e 2023. Woodruff e seus parças não estão para brincadeira pois os views nas redes sociais já ultrapassaram três bilhões.

Com uma discografia iniciada em 2007 com “The Sound Of My Addiction” os caras têm trabalhos que os consolidaram como o nome mais importante do reggae-dub atual.

Entre os álbuns destacam-se “Smoke Stack” (2009), “Reprise Sessions” (2010), “Burial Ground” (2012) e o mais recente “Wisdow” (2023) cujas letras mantém as “good vibrations” dos trampos anteriores falando de paz e liberdade sendo a trilha sonora perfeita para festar na praia ou caminhar pela floresta.

Repleta de muita expectativa e positividade a apresentação no Terra SP deve abranger todas as fases do SF com canções como “Above The Storm”, “Showdown”, “Shine”, “Home”, “Way Of Life”, “Fire on The Horizon”, “Paradise” e “Feel Like That”.

SERVIÇO

Stick Figure em São Paulo

Data: 25 de maio – Domingo

Horário: 19 horas (abertura da casa)

Local: Terra SP – Av. Salim Antonio Curiati, 160, São Paulo, SP

Venda online: https://fastix.com.br/events/stick-figure-em-sao-paulo

Ingressos: Pista, 2º lote: R$ 260, 00 (meia solidária para todos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível), R$ 260,00 (meia estudante), R$ 500,00 (inteira)

Camarote, 1º lote: R$ 470, 00 (meia solidária para todos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível), R$ 460,00 (meia estudante), R$ 920,00 (inteira)