Stephen Hawking e Bebeto de Freitas, duas importantes perdas

Considerado o gênio da física e inspiração para muitos outros cientistas, ele dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo.

Suas ideias brilhantes e sua genialidade renderam fãs em todos os segmentos, muito além da astrofísica, e ele chegou a ser comparado com Albert Einstein e Isaac Newton.

Hawking desafiou as previsões dos médicos, que lhe deram uma expectativa de vida de apenas alguns anos depois que ele foi diagnosticado com ELA, esclerose lateral amiotrófica, aos 21 anos, doença que ataca os neurônios responsáveis por controlar os movimentos voluntários e que o deixou em uma cadeira de rodas.

A doença o deixou progressivamente paralisado, ao ponto de conseguir comunicar-se apenas com a ajuda de um computador que interpretava seus gestos faciais.

Os brasileiros se despediram de Bebeto de Freitas, que comandou a geração de prata do vôlei do Brasil. Ele morreu na terça-feira, 13, aos 68 anos, após passar mal e sofrer um ataque cardíaco na Cidade do Galo, em Belo Horizonte.