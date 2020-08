Stand-up de Diogo Portugal aborda o novo normal

Aos poucos a flexibilização está ocorrendo, com todos os cuidados, afinal a roda da economia tem que girar e ficar aquartelados por tanto tempo deixa as pessoas depressivas e instáveis.

Todo esse quadro pavoroso serviu de inspiração para o humorista Diogo Portugal criar seu novo espetáculo: Risolados Drive-in Show o qual será apresentado neste sábado no Tom Brasil Experience Drive In ao vivo.

O stand-up inédito aborda tudo o que foi citado acima, além da mudança de rotina por causa do home office, aulas on line para as crianças, o dia a dia dos casais e como isso também afetou os comediantes.

Além disso, fala da mudança de hábitos em ver shows estando dentro do automóvel e que vem, aos poucos, se confirmando um sucesso.

O Tom Brasil Drive In Experience conta com um telão gigante com 722 polegadas, para a exibição de filmes, shows, stand up e eventos corporativos com muita segurança e diversão. O estacionamento comporta 110 carros, respeitando todos os protocolos de distanciamento, levando toda a comodidade ao público.

O stand-up de Diogo Portugal acontece neste sábado, dia 15, às 20 horas e é garantia de boas risadas. Um artigo muito escasso nestes tempos de pandemia.

Serviço

Diogo Portugal – Risolados Drive-In Show ao vivo

Data: 15 de agosto

Horário da sessão: 20h

Horário de abertura: Sempre 1h antes da sessão

Local: ESTACIONAMENTO DO TOM BRASIL

Endereço: Rua Carmo do Rio Verde 152 – Jardim Caravelas -São Paulo/SP

Classificação Etária: 14 anos

Ingressos: www.tombrasilexperience.com.br e www.eventim.com.br

Setor VIP – R$149,90 por carro (até 4 pessoas)

Setor 01 – R$109,90 por carro (até 4 pessoas)