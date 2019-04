Stage Left no Paris 6 Burlesque

Formado em 2011 por Marcos Freire (vocais/baixo/sintetizadores), Nereu Pereira (bateria/percussão) e Silvio Freire (guitarras/bass pedais) a Stage Left reproduz com fidelidade os instrumentos, arranjos e timbres do trio canadense que anunciou recentemente o término das atividades após mais de 40 anos.

O Rush é um dos grupos mais importantes da história do rock tendo como formação clássica o baixista/vocalista Geddy Lee, o guitarrista Alex Lifeson e o batera Neil Peart. Sempre frequentaram as listas de maiores instrumentistas do planeta e na sua vasta discografia se destacam, entre outros, “Fly By Night” (1975), “Caress Of Steel” (1975), “2112” (1976), “Permanent Waves” (1980), “Moving Pictures” (1981), “Signals” (1982), “Hold Your Fire” (1987), “Roll The Bones” (1991), “Counterparts” (1993) e “Snakes and Narrows” (2007). O último trabalho dos canadenses foi “Clockwork Angels”, lançado em 2012.

Já que o original não vai mais dar as caras nos palcos a Stage Left honrará o legado e a obra desses gênios da música. Por onde se apresentam Marcos Freire, Nereu Pereira e Silvio Freire são ovacionados pela dedicação e entrega em reproduzir músicas clássicas como “Time Stand Still”, “Fly By Night”, “Tom Sawyer”, “The Big Money”, “Subdivisions”, “Stick It Out”, “Animate” e “The Speed Of Love”. De uns anos pra cá as bandas tributo se tornaram uma boa opção de show. Mais que grupos genêricos fazem apresentações e performances profissionais mostrando que vão além dos covers convencionais. A Stage Left é mais que um tributo ao Rush. E o show no Burlesque mostrará isso. Recomendado.

Serviço

Stage Left – Tributo ao Rush

