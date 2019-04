Sportage: Nascido para ousar e impressionar!

Motorização

No Brasil, o Sportage está disponível em quatro versões (P.162, P.263, P.264 e P.265). Todas contam com o mesmo conjunto mecânico: motor 2.0 litros, flex de 4 cilindros, com duplo comando de válvulas variável no cabeçote (DOHC com Dual CVVT). Alimentado com etanol, entrega 167 cv a 6.200 rpm e torque de 20,6 Kgm a 4.700 rpm. Com gasolina, chega a 156 cv a 6.200 rpm e torque de 19,2 Kgm a 4.700 rpm.

A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais. O câmbio também conta com seletor de modo de condução que permite ajustar as mudanças de marcha de acordo com o estilo de cada motorista ou das condições de pilotagem. As opções são: normal, econômica (com trocas em baixas rotações, privilegiando o baixo consumo de combustível) e esportiva (que explora as acelerações para proporcionar o melhor desempenho).

Design atualizado

A atualização do visual do SUV foi liderada pelo estúdio de design europeu da Kia em Frankfurt, na Alemanha, com contribuições dos centros de design de Namyang, na Coreia, e de Irvine, na Califórnia.

As mudanças no design exterior do Sportage incluem novos para-choques dianteiros e traseiros, bem como faróis dianteiros e lanternas traseiras redesenhadas, além de novas rodas de liga leve.

Na frente, as principais atualizações estão nos faróis de neblina “cubo de gelo” em LED, que agora possuem formato retangular e divididos por uma haste horizontal, que segue até a entrada de ar. Já a grade “nariz de tigre”, símbolo da Kia, ganhou acabamento preto brilhante.

No interior, o layout da cabine foi mantido, mas uma série de atualizações proporciona sensação de modernidade aos passageiros. O modelo vem equipado com novo volante e painel de instrumentos revisado, além de novos designs de estofamento. O visual dos controles de ventilação e do ar condicionado também foi revisado. Com o novo design do sistema multimídia, integrado ao centro do painel, o ambiente ficou ainda mais clean e tecnológico.

SUV bem-equipado

Além do design consagrado, o SUV vem equipado com diversos itens para proporcionar conforto e segurança. A versão de entrada conta com rodas de liga leve de 18”, antena tipo “barbatana de tubarão”, faróis auxiliares de neblina, rack no teto e spoiler traseiro entre os itens estéticos. Por dentro, condução aprimorada por ar-condicionado com saída para os bancos traseiros, travas, vidros e retrovisores com comandos elétricos, computador de bordo, controlador de velocidade de cruzeiro, sistema multimídia com tela sensível ao toque (compatível com sistemas Android AutoTM e Apple CarPlayTM), conexão Bluetooth, entrada auxiliar e USB, comandos no volante e fixação de cadeirinhas infantis Isofix no banco traseiro.

Em outras diferentes versões do Sportage, destacam-se itens como: ar-condicionado digital Dual Zone, paddle shift, bancos dianteiros com ajustes elétricos, chave presencial e partida por botão, luzes de condução diurna de LED, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, controle de frenagem em declives, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor crepuscular e de chuva, teto solar duplo panorâmico, carregador de celular wireless, retrovisores externos com rebatimento elétrico e desembaçador, assistente na partida em subidas (HAC) e assistente de tráfego cruzado na traseira (RCTA).

Versatilidade

O Sportage é um veículo perfeito para o uso diário e, também, para viagens e passeios nos fins de semana, uma vez que oferece espaço e conforto suficientes para acomodar a família, ao mesmo tempo que exibe agilidade para enfrentar o trânsito congestionado das grandes cidades.

A suspensão (tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira) não só filtra os impactos como garante estabilidade mesmo nas curvas acentuadas. A direção com assistência elétrica, por sua vez, proporciona leveza nas manobras e precisão em velocidades mais elevadas.

Com 4.480 mm de comprimento, 1.855 mm de largura e 1.655 mm de altura, além de 2.670 mm de distância entre-eixos, o Sportage garante uma cabine espaçosa para os passageiros. A capacidade do porta-malas varia de 868 litros em sua condição normal a 1.770 litros com os assentos traseiros rebatidos.

Segurança reforçada

Em termos de segurança, os destaques do Kia Sportage são a direção com assistência elétrica, que proporciona leveza nas manobras e precisão em velocidades mais elevadas, freios a disco nas quatro rodas (ventilados na dianteira) com sistema antibloqueio ABS e distribuidor eletrônico da carga de frenagem (EBD), acendimento automático dos faróis e sensores de pressão dos pneus que alertam o motorista sobre eventual vazamento.

Moderno, o Sportage é um automóvel que assegura extrema segurança aos ocupantes. Recebeu cinco estrelas na avaliação do Euro NCAP e a nota máxima do IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), dos Estados Unidos, duas das mais respeitadas entidades mundiais que avaliam a segurança dos veículos.

Equipamentos

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 2.0 L, 4 cilindros, 16 V, 156 cv (gasolina) e 167 cv (etanol) – Flex

Transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal Dual Zone

Ar-condicionado manual

Banco do motorista com ajuste elétrico

Banco do passageiro com ajuste elétrico

Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto

Bancos em tecido

Banco traseiro bipartido e rebatível para ampliação do porta-malas

Botão Start/Stop para partida do motor por reconhecimento da chave Smart Key

Carregador de celular sem fio (celulares que possuem a tecnologia wireless charger)

Chave Smart Key para travamento e abertura das portas e acionamento do alarme a distância

Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas a distância

Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos

Console do câmbio com detalhe cromado

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura de Led

Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos

Encostos de cabeça com ajuste de altura

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico – EPB

Freio de estacionamento com acionamento por pedal

Iluminação de cortesia nas maçanetas externas

Iluminação do porta-malas/porta-luvas

Maçanetas internas cromadas

Para-sol do motorista e passageiro com iluminação, porta-ticket e espelho

Piloto automático com controles no volante

Porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras

Revestimento de couro nos bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis laterais das portas

Saída de ar-condicionado para os bancos traseiros

Seletor do modo de condução (Economic/Sport/Normal)

Sensor de chuva

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema imobilizador de ignição

Soleira das portas de aço com detalhe “Sportage”

Suspensão independente nas 4 rodas (dianteira McPherson e traseira Multilink

Tampa no compartimento de bagagem

Tomadas auxiliares de energia 12 V: 2 no console dianteiro e 1 no banco traseiro

Travamento elétrico central das portas e porta-malas

Travamento elétrico das portas e porta-malas sensível a velocidade

Vidro do motorista com função antiesmagamento

Vidros com comando elétrico nas 4 portas e com um toque para descer o vidro do motorista

Volante com regulagem de altura e profundidade

Volante esportivo “D-Cut”

EXTERIOR & DESIGN

Antena estilo shark

Detalhes Dark Chrome na grade frontal e para choque-traseiro

Detalhes Dark Chrome nas laterais

Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, aquecimento e setas integradas

Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica

Faróis com design exclusivo

Faróis de neblina

Faróis de neblina de Led

Grade dianteira com detalhes cromados

Lanternas dianteiras e traseiras de Led

Maçanetas das portas com detalhes cromados

Maçanetas das portas na cor do veículo

Molduras cromadas dos vidros laterais

Para-choques e espelhos retrovisores na cor do veículo

Rack no teto

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 225/55

Rodas de liga leve aro 19” e pneus 245/45

Spoiler traseiro

Teto solar duplo panorâmico

Vidros verdes com para-brisa laminado

TECNOLOGIA & SEGURANÇA