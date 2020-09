SP registra terceira semana seguida de queda de óbitos e internações

A média diária de novas internações caiu para 1.481, contra 1.550, na outra semana. Quanto às mortes, passou de 230 para 222, no período.

Na capital, os óbitos tiveram queda de 4%. No interior e no litoral, a redução foi de 10%. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é a mais baixa desde o início do Plano São Paulo, de 53,9%. Na Região Metropolitana de São Paulo, o índice é de 51%.

“É importante que lembremos que ainda estamos em quarentena. Não voltamos ao normal. Isso só será possível com a vacina. Estamos cansados, mas não podemos desistir. Estamos apenas no meio do caminho”, alertou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.