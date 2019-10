SP registra nove mortes e lança nova campanha de vacinação contra o sarampo

As vítimas confirmadas são: um bebê do sexo feminino, com 11 meses e não vacinada; uma mulher de 46 anos, com condições de risco; uma mulher de 59 anos, sem histórico vacinal; e um homem de 25 anos, também sem registro de vacinação.

Além das mortes, o número de casos confirmados de sarampo no Estado também subiu: são 5.411 mil registros, um aumento de mais de 5% se comparado à semana passada.

Para aumentar a imunização, uma nova campanha de vacinação será lançada a partir da segunda-feira, 7. A meta é alcançar crianças de seis meses a cinco anos que ainda não foram imunizadas.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até 25 de outubro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo para crianças a partir de 6 meses e com menos de 5 anos.

No sábado, 19, haverá o “Dia D”, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso dos pais e responsáveis.