SP fará Dia D para aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19

Mais de 5 mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7 às 18h para a aplicação exclusivamente da segunda dose. Deverão ser vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias atrasados com relação a doses da Vacina do Butantan e mais de 12 semanas do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca.

“É fundamental que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. Esta será uma grande mobilização com todos os municípios para buscar as pessoas que ultrapassaram o prazo de tomar a dose dois da vacina. A pessoa só estará totalmente protegida após as duas doses dos imunizantes”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda disponibilizará um recurso (etapas) para os profissionais de saúde dos municípios, para que todos possam abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população.

Mais de 500 mil não tomaram a 2ª dose

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde desta quinta-feira (28), aponta que 501.693 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes estão com a segunda dose atrasada. O total inclui 212.403 pessoas que não tomaram a vacina da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).

Do total de pessoas que não tomaram as doses da Fiocruz/Astrazeneca, 80% são idosos de 80 a 89 anos de idade. O restante do público são profissionais de saúde.

Com informações do Governo de SP