SP começa a vacinar idosos acima de 77 anos em 3 de março

O cronograma de vacinação do Estado de São Paulo prevê a vacinação de 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e de outras 430 mil pessoas que estão na faixa de 77 a 79 anos. Os idosos com mais de 85, cuja vacinação já foi iniciada, são cerca de 515 mil pessoas.

Uma grande operação logística foi montada para os próximos dias para a distribuição de aproximadamente 720 mil doses da vacina do Butantan, destinadas à primeira dose para os idosos entre 77 e 79 anos, bem como para a aplicação de segunda dose nos idosos acima de 90 anos e nos profissionais de saúde que ainda precisam completar o esquema vacinal.

Desde quarta-feira, mais de 474 mil doses da vacina Astrazeneca/Instituto Serum também têm sido destinadas para todas as regiões do estado. Os municípios que já abasteceram seus postos de vacinação com estas entregas poderão antecipar a vacinação para amanhã.

Vacinação

Os números da vacinação no estado podem ser consultados no Portal do Governo de São Paulo, no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda doses da vacina, inclusive com dados individualizados para cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.