SP anuncia expansão da capacidade de público em eventos

Shows, espetáculos, atividades de entretenimento e demais modalidades esportivas poderão ampliar gradativamente o número de espectadores e participantes no decorrer deste mês, respeitando normas sanitárias e limites de ocupação dos espaços indicados pelo Comitê Científico de São Paulo.

Até o dia 15, a ocupação deverá ser de até 30%. Entre os dias 16 e 31, será de até 50%. Em 1º de novembro, poderá ser utilizada até 100% da capacidade do local, respeitando as regras sanitárias.

Para entrada e participação nestes eventos, os estabelecimentos e organizadores deverão exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen. Também precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público.

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá apresentar um comprovante com a primeira dose e um teste negativo para Covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do ingresso no evento, ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Também será preciso utilizar máscara de proteção facial durante a permanência no espaço e há a recomendação de distanciamento entre as pessoas.

Fonte: Governo de SP