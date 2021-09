Sorriso Maroto no Espaço das Américas

Surgido no Bairro do Grajaú, área nobre do Rio de Janeiro, por amigos que queriam apenas se divertir e tocar para familiares se transformou em coisa séria consolidando uma trajetória de mais de vinte anos. A estreia discográfica rolou em 2002 com o álbum autointitulado e de lá pra cá lançaram trabalhos significativos foram. Entre eles, “Por Você” (2003), “100% Sorriso Maroto” (2009), “Sinais” (2009), “Sorriso 15 Anos” (2012), “Riscos e Certezas” (2013), “Sorriso Eu Gosto” (2014) e “De Volta Pro Amanhã” (2016).

A atual formação do grupo traz Bruno Cardoso (voz), Sérgio Jr. (violão), Cris Oliveira (pandeiro/reco-reco), Vinícius Augusto (teclado) e Fred Araújo (surdo/percussão). Satisfeito com a volta dos shows Bruno Cardoso reforça a precaução com os protocolos.

“A gente entende que esse movimento de retomada das atividades, com todos os cuidados, é uma forma também de motivar a galera a seguir em frente, voltar a sorrir e retomar suas rotinas. Nosso setor ficou muito prejudicado, então, para nós, músicos, estar no palco tem um sentimento de esperança muito grande”, atesta o vocalista. No repertório estão “Nosso Flow”, “100 likes”, “Reprise”, “Pouco a Pouco”, “50 vezes”, “Futuro Prometido”, “O que Tinha Que Dar”, “A Primeira Namorada” e Não Tem Perdão”. Recomendado.

Serviço

Sorriso Maroto – Show “A.M.A.”

Dia 1º de outubro – 22h30

Classificação: 14 anos

Local: Espaço das Américas

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Inf: www.espacodasamericas.com.br

Tel: (11) 2027-0777