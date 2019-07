Soprac assume gestão e faz mudanças no Canil

Antes de falar das mudanças promovidas, vale lembrar que a transferência da administração do Canil deu-se por meio de chamamento público, o qual teve como vencedor a ONG de proteção animal do município. Por meio de Contrato de Gestão, a Soprac passou a ser responsável pelo gerenciamento, manutenção, operacionalização e execução de ações do Canil, bem como transporte, manejo e atendimento veterinário dos animais.

Rita de Cassia Andrade Souza, presidente da Soprac, e agora gestora do Canil Municipal falou com exclusividade ao jornal Regional News e contou o que mudou desde que a associação passou a administrar o local. “Nós assumimos em abril deste ano e já fizemos algumas mudanças. Uma das primeiras medidas foi saber da situação dos animais, otimizar espaços e catalogar os cães que já estavam aqui. Também demos início a uma reforma dentro do Canil, criando área de soltura, aumentando algumas baias para coletar mais animais, ambientes para separar os bichos mais velhos dos novos, entre outras ações”, disse.

De acordo com Rita, o canil conta agora com uma veterinária, um adestrador e o caseiro, além das pessoas que sempre ajudaram a Soprac. Todos unem forças para mudar a imagem que tinha o canil. “Ao contrário do que falam, o trabalho é árduo e limitado a manter 35 animais, quantia que já temos entre adultos e filhotes. Por esse motivo, não estamos realizando no momento novos recolhimentos, nem atendendo aos pedidos da população, pelo menos por enquanto. Mas é bom deixar claro que não é por falta de vontade e sim por não ter mais espaço”, declarou.

Esse, aliás, é um dos desafios dos atuais gestores, que pretendem abrir mais vagas no canil. “Para pegarmos mais animais, primeiro devemos doar os que estão aqui. Por isso, os cães estão passando por adestramento e, só depois desse procedimento, serem colocados em feiras de adoção e, consequentemente, abrir novas vagas”, salientou.

Rita aproveitou para salientar que apenas a população de baixa renda e animais de rua serão atendidos em casos emergenciais, quando solicitado por algum munícipe. “Cabe esclarecer que atendemos apenas animais de rua que tenham sido atropelados ou cadela prenha. Fora isso, não temos como prestar atendimento em especial aqueles que tem seu animalzinho em casa, os quem tem dono”, destacou.

A nova gestora do canil que continua contando a ajuda de voluntários no trabalho externo da Soprac e aproveita sua experiência para conscientizar as pessoas quanto a castração. “Esse continua sendo nosso foco. É muito importante e a população tem de se conscientizar de castrar seu animal. Sem essa ação, ele vai procriar e possivelmente sofrerá abandono”, explicou Rita, lembrando que paralelo às ações dentro do Canil, a Soprac continua com sua atuação como ONG realizando feiras, buscando lar temporário para animais e outras rotinas corriqueiras. “Portanto, as doações de jornal, cobertor, toalha, cama e casas usadas continuam sendo bem-vindas. Quem puder e quiser ajudar nesse sentido, pode entrar em contato por meio de nossa página na rede social”, concluiu.

O prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, também falou da iniciativa tomada em passar a gestão do Canil Municipal para a Soprac. “Esses animais vinham sofrendo e a população, muitas vezes, jogando a responsabilidade sobre o poder público. Tínhamos um gasto anual considerável com animais reclusos, mas não estava contente com a situação. Então resolvemos terceirizar o Canil por meio de licitação, que teve como ganhadora a Soprac. Temos acompanhado esses três meses de trabalho e vimos que valeu a pena repassar não só o Canil, mas também a verba a essa associação”, falou o prefeito, que também pede a conscientização da população no sentido de evitar abandonar animais na rua.