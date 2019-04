Soprac assume gestão do Canil Municipal de Caieiras

A transferência da administração do Canil deu-se através de chamamento público, o qual teve como vencedor a ONG de proteção animal do município. Por meio de Contrato de Gestão, a Soprac passou a ser responsável pelo gerenciamento, manutenção, operacionalização e execução de ações do Canil, bem como transporte, manejo e atendimento veterinário de cães e gatos.

Dessa forma, com o novo modelo, diversas campanhas poderão ser implementadas ao longo do ano, além das já realizadas como a vacinação contra a raiva, a castração gratuita e feiras de adoção de animais. “Acredito que a terceirização de determinados serviços da administração pública é um mecanismo para que eles possam funcionar com mais agilidade e efetividade. Agradeço a parceria do vereador Wladimir Panelli nesse projeto e parabéns e sucesso à SOPRAC, cuja reputação todos nós conhecemos e sabemos da seriedade”, disse Gersinho.

O vereador presidente da Câmara, Wladimir Panelli, que tem atuação em prol da causa animal, teve um papel muito importante para que o processo de terceirização tivesse andamento e se concretizasse.