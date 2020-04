Sons Of Apollo: show remarcado para julho

À frente da banda empunhando o microfone está Jeff Scott Soto, ex-Journey, além de ter sido a voz do fantástico álbum “Rising Force”, do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Na guitarra temos Ron “Bumblefoot” Thal que integrou as fileiras do Guns N’ Roses. No baixo, um dos maiores gênios das quatro cordas de todos os tempos, o fantástico Billy Sheehan que, entre tantos, acompanhou Steve Vai, David Lee Roth, Mr. Big e The Winery Dogs. Na tecladeira está Derek Sherinian que integrou por anos o Dream Theater. E, finalmente na bateria está o estupendo Mike Portnoy, outro egresso do Dream Theather, mas que também já realizou trabalhos com grupos bem legais como a Metal Allegiance. Com este time de feras não é pra dar errado.

O quinteto se reuniu em 2017 e vem ao Brasil para uma única apresentação no Tom Brasil, no próximo dia 18 de abril. Na bagagem um set list nervoso embasado nos dois discos lançados: “Psychotic Symphony” (2017) e “MMXX”, lançado em janeiro deste ano. No set a nova “Goodbye Divinity”. Show imperdível para quem curte som pesado e técnica.

Serviço

Sons Of Apollo

Dia 3 de julho – 22 horas

Onde: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro

São Paulo – SP, 04727-002

Ingressos a partir de R$ 120,00

(11) 2548-2541

www.grupotombrasil.com.br